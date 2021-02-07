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Вот и поговорили

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90-летний мужчина решил поговорить с друзьями своего внука о незаконных акциях в поддержку Навального.
Пенсионер: «За что вы боретесь?»
Школьник: «За Навального».
Пенсионер: «Навальный — изменник, значит, вы изменники! Вы боретесь против своей страны».
Подросток заявил, что ему не нравится президент РФ Владимир Путин. Тогда пенсионер сказал, что школьник живет благодаря Путину.
После этого к дедушке подкрался его 14-летний внук. Он несколько раз плюнул пенсионеру на спину, а потом помочился на него. Оба подростка посмеялись, но пожилой мужчина этого не заметил. Школьники записали это на видео, а затем разместили ролик в соцсетях. Сейчас подросток удалил свою страницу.
Прокуратура Москвы начала проверку. В ведомстве рассказали, что трое 14-летних подростков учатся в школе на северо-западе столицы.

https://www.ntv.ru/novosti/2508701 – цинк

Политический дискурс который мы заслужили.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6534124.html
Метки: образование, общество, Россия
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