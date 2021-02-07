Уникальность разумной жизни на Земле
Сторонникам водно-углеродного шовинизма посвящается.
Условия для существования известной нам формы жизни на Земле совершенно уникальны: это и местонахождение Солнечной системы в области нашей галактики без активного звездообразования, и выгодное расположение орбиты Солнца относительно плоскости галактики, стабильность излучения самого Солнца, местоположение нашей планеты в Солнечной системе и другие факторы. Такое впечатление, что кто-то специально поместил Солнечную систему в безопасное место на Млечном пути,
чтобы на нашей планете самозародился Путин.
Наш дом — Млечный путь.
При клике на картинку, откроется в полный размер
Наша галактика неоднородна, в ней есть совершенно разные условия для возникновения и существования жизни, точно так же как нашей намного более изученной солнечной системе, есть совершенно разные условия. Есть планеты земного типа, есть газовые гиганты, есть пояс жизни, где вода защищенная атмосферой, может находиться в жидком состоянии, и есть места, где жидкая вода невозможна. Так же как в Солнечная система имеет пояс Златовласки, область, где вода может присутствовать в жидком виде, что-то подобное есть и в нашей галактике.
Место на коротационном торе.
Наш дом –
Россия коротационной окружностью (от англ. corolation – совместное вращение). Эта зона имеет определенные размеры, примерно равные 700 световым годам и образует коротационный тор. Все объекты этого тора имеют свои свойства и совершают вращение в совершенно особых условиях. Именно, на оси этого тора, что по ширине, что по толщине, находится Солнце.
Что означает наше место в коротационном торе, а то что Солнцу не приходится проходить через опасные рукава Галактики.-
Сейчас, Солнце вместе с системой планет располагается между спиральными рукавами Персея и Стрельца и медленно движется по направлению к рукаву Персея. Причем "время жизни" Солнечной системы (4,6х109) по порядку величин равно времени, которое она проводит в пространстве между спиральными рукавами (7,8х109 лет). Другие звезды, а также их планеты вне коротационного тора, подвергаются гораздо большему риску от последствий взрывов сверхновых, так как они чаще проходят через спиральные рукава.
Условия образования звезд в зоне коротации и вне ее совершенно различны. Звезды образуются из межзвездного газа, который, вращаясь вместе с галактическим диском, имеет всюду, за исключением зоны коротации, угловую скорость, отличную от угловой скорости дифференциально вращающегося диска. В гравитационном поле спиральных рукавов межзвездный газ ускоряется. Возникает явление, которое называют галактической ударной волной: на внутренней кромке рукавов образуется спиралевидная полоса сжатого межзвездного газа, в которой, собственно, и рождаются звезды. Вполне понятно, что в зоне коротации рукава галактик вращаются синхронно с межзвездным газом, т.е. относительного движения почти нет, и ударной волны не образуется. Таким образом, образование звезд в зоне коротации и вне ее, происходит в разных условиях. То есть, Солнце уже уникально тем, что образовалось совершенно по другому.
Инородное происхождение Солнечной Системы.
Млечный Путь не похож на другие спиральные галактики. Вместо, аккуратного плоского диска также как «галактика-сосиска», в результате чего к Млечному Пути добавились по крайней мере восемь шаровых скоплений с 50 миллиардами солнечных масс звёзд, газа и темной материи. В общем, есть такой факт водородной ряби и утолщений Млечного пути чужеродными элементами.
Возможно, что на коротационную окружность нашу Солнечную систему занесли извне. Среди ближайших соседей на десятки парсек, нет звезд того же состава и возраста. Такое впечатление, что Солнце кто-то аккуратно вмонтировал на коротационную окружность. Известных родственников нашего Солнца, родившихся с ним из одного протозвездного облака просто нет в природе.
Точное место на эклиптике Млечного пути.
В коротационной окружности Солнечная система расположена точно в галактической плоскости (эклиптике) отклоняясь от нее на 210 световых лет по вертикали с периодичностью 67 миллионов лет.
Колеблясь вместе с изгибом Млечного Пути. Не совпадение эклиптики Солнечной системы с эклиптикой галактики, выдает ее инородное происхождение. Солнечная система крутится перпендикулярно галактической плоскости.
Что означает столь центровое место на эклиптике. Собранные космическими миссиями Voyager, ученые смогли построить модель магнитного поля в окрестностях Солнечной системы. Это поле защищает Солнечную систему от галактических излучений. Проблема еще не изучена, Ученые впервые сделали фото магнитного поля вокруг чужой галактики, но я подозреваю что подобное магнитное поле нашей галактики защищает эклиптику от внегалактических излучений. Неслучайно, с периодичностью в 67 млн лет происходят массовые вымирания. Может быть, Солнечная Система выходит за пределы тени туманностей Стрельца или из областей наивысшей напряженности магнитного поля. Конечно, чем глубже находится объект в магнитном поле, тем больше защита. Наибольшая интенсивность галактического магнитного поля, находится в плоскости эклиптики, там где солнечная Система.
Защита Солнечной Системы от излучений галактического ядра туманностями Стрельца.
Самый большой космический объект звездного неба – Млечный путь в разрезе. На втором месте по величине, галактика Андромеды. Но в самом толстом месте Млечного пути, мы должны увидеть громадный объект размером и светимостью больше Луны – Центр нашей галактики.
Впрочем, если бы мы увидели ядро Галактики, то нас бы не было. Оно светит жёстким изучением. Все живое просто бы умерло. Вне коротационной окружности любое место галактики двигаясь с различием угловой и линейной скоростей, будет постоянно менять свое расположение относительно облаков пыли, подвергаясь выжиганием жесткими излучениями от ядра галактики. Даже, на коротационной окружности, надо иметь такое место, которое будет прикрыто от излучений галактического ядра, как минимум последние два миллиарда лет. Много ли таких мест? Думаю мало. Может только одно в галактике. И именно в этом месте помещена наша Солнечная Система.
Двойники Солнца
Со времен Джордано Бруно в научной популярной и прочей литературе, встречается мнение, что Солнце рядовая звезда, каких в нашей галактике миллиарды и на многих из них есть жизнь. Некоторые ученые, делают расчеты типа формулы Дрейка, со многими неизвестными прогнозируя вероятность возникновения других цивилизаций.
Двойником Солнца, называют звезды, температура поверхности которых не отличается от солнечной более, чем на 100 Кельвинов, металличность и сила тяжести не отличается от солнечной более, чем на 0.1 деление на логарифмической шкале этих параметров. Есть , по многим параметрам двойник нашего солнца 18 Скорпиона, находится в 45,7 световых лет от нас. Шар радиусом 14 парсек содержит примерно 1000 звезд. Следующая ближайшая звезда двойник солнца HD 2071 в 89 световых годах. Это уже 28 парсек, в шаре 28 парсек, примерно 3000 звезд. То есть плотность двойников солнца в нашей галактики порядка 1 солнце на 1000 звезд. С учетом красных и коричневых карликов, которых непрерывно открывают последние годы, плотность двойников солнца еще ниже, одна звезда похожая на Солнце на пару тысяч других звезд.
Но даже ближайший двойник Солнца, звезда 18 Скорпиона, моложе нашего солнца на 1,7 миллиарда лет. На Земле 1,7 миллиарда лет назад, в конце палеопротерозоя только появились первые эукариоты, клетки с ядрами. Одно радует, цианобактерии, уже могли совершить «кислородную катастрофу» — глобальное изменение состава атмосферы Земли, произошедшему в самом начале протерозоя.
Так что на планетах 18 Скорпиона, если там есть двойник земли, в лучшем случае можно будет ходить только в противогазах. Но никакой жизни там нет, рано еще.
Редкое происхождение Солнечной системы.
То есть сам одиночный желтый карлик, достаточно редкая звезда. Двойники Солнца — штучные экземпляры. Но все, на самом деле еще хуже. Которые содержатся в метеоритах (вещество, из которого образовалась Солнечная Система) говорит о большом избытке радиоактивных элементов по сравнению с другими звездными системами. Подобный избыток может объясняться тем, что Солнечная Система образовалась не из вещества сверхновых – результата коллапса массивных звезд, а является продуктом более редкого события – слияния нейтронных звезд. Так, если частота вспышек сверхновых в нашей галактике оценивается, как одна в 100 лет, то случай слияния нейтронными звездами является в тысячу раз более редким – примерно один раз в 100 тысяч лет. Мы внуки слияния двух нейтронных звезд, дети черной дыры, потомки довольно редкого события. Именно им объясняется непохожесть нашего Солнца на своих соседей ни возрастом, ни металличностью, ни количеством радиоактивных элементов.
Из за того что мы продукт слияния нейтронных звезд, у предсолнечной небулы была высокая металличность, которая дала планетам земной группы железные яйца в свою очередь дали земле магнитное поле защищающее от излучений Солнца. Причем несмотря на то что у Венеры такое же ядро, тем не менее магнитного поля нет. Венера в приливной ловушке. А значит ее металлическое ядро не вырабатывает магнитного поля. Нужно иметь не только очень редкое происхождение Солнечной Системы. Но и самой планете занять определенное место в солнечной Системе.
В коротационном торе приблизительно 320 млн звезд. Из них двойников солнца 320 000 В самом торе не все места пригодны для жизни, поэтому поделим на десять 32 000. Возраст обитаемой системы не может быть меньше 4 млрд лет (2 млрд на стабилизацию системы и 1 млрд на органический синтез 1 на эволюцию до хотя бы динозавров) и больше 6 млрд (из-за начала увеличения самой звезды) около 20% то есть всего 6 400 звезд.
Вероятность наличия планеты земного типа в условно обитаемой зоне можно оценить (исходя из данных космического телескопа "Кеплер" ) до 5%, 320 планет, а размер примерно с Землю (из-за размера атмосферы и парниковых эффектов) ещё около 20% итого набегает что то вроде 64 планеты на всю Галактику. Реально средние расстояния между этими 64 обитаемыми планетами на торе около 3000 световых лет – добраться сложновато.
А ведь на эти 20 планет, еще есть условие существования крупного спутника, и возможно существование газовых гигантов на внешних орбитах систем, для чистки системы от кометного и астероидного мусора.
Оценка числа звезд, с таким же расположением, как наша Солнечная Система.
Наша Галактика содержит, по современной оценке, от 200 до 400 миллиардов звёзд. Но в коротационном торе приблизительно 320 млн звезд. Из них в плоскости эклиптики, где то 40 млн звезд. Из них двойников солнца около 40 000. На коротационной окружности не все места пригодны для жизни, надо затенение туманностями от излучений ядра, поэтому поделим на десять, остается 4 000 звезд. Возраст обитаемой системы не может быть меньше 4 млрд лет (2 млрд на стабилизацию системы и 1 млрд на органический синтез 1 на эволюцию до хотя бы динозавров) и не больше 6 млрд (из-за начала увеличения самой звезды) около 25% то есть всего 1000 звезд.
Вероятность наличия планеты земного типа в условно обитаемой зоне можно оценить (исходя из данных космического телескопа "Кеплер" ) до 5%, остается около 50 звезд с планетами, а размер примерно с Землю (из-за размера атмосферы и парниковых эффектов) ещё около 20% итого набегает, что то вроде 10 планет на всю Галактику. А ведь есть и другие ограничения, кто то недостаточно металличен, кто то попал в приливную ловушку как Венера. Необходимо условие существования крупного спутника, существование газовых гигантов на внешних орбитах систем, для чистки системы от кометного и астероидного мусора. Скорей всего таких мест в галактике только одно и это наша Солнечная Система. Но пусть их 10. Реально средние расстояния между этими 10 обитаемыми планетами на торе около 7000 световых лет – добраться сложновато.
А уж есть учесть происхожение Солнца из нейтронных звезд. То сам шанс появления такой звезды в таком удачном месте, равен нулю.
Уникальность нашей Галактики.
А ведь есть еще одна область уникальности, сравнение галактик. Но исследование окружающих галактик, довольно молодая область астрофизики. Тут слишком мало материалов для сравнения. Тем не менее, самая исследованная галактика во Вселенной – Млечный путь, весьма непохожа на окружающие ее галактики. Предварительные результаты, полученные при помощи обзора неба Satellites Around Galactic Analogs (SAGA) Survey, указывают на то, что галактики-спутники Млечного пути намного более "спокойные", по сравнению с другими системами сравнимой светимости и состава. Многие галактические спутники этих «галактик-сестер» активно рождают новые звезды, однако галактики-спутники Млечного пути демонстрируют относительно низкую звездообразовательную активность в сравнении с другими спиральными галактиками. Тут пока можно только гадать.
Уникальность Земли.
Несмотря на громадный рост числа новооткрытых экзопланет, около 5000 на сегодняшний день. Ничего подобного Земле, еще не найдено. Нет сомнений, что когда нибудь найдут что то похожее. Вот только кроме размеров планеты, практически нулевого эксцентриситета орбиты орбиты, расстояния до солнца, нахождение в зоне Златовласки, параметров солнца. Что бы на планете смогла развиваться жизнь, должна совпасть еще куча других факторов. Одним из самых главных является металличность, довольно редкое явление в нашей Галактике. И не просто достаточное количество веществ, отличных от гелия и водорода, а то же со многими условиями.
Земля уникальна среди внутренних планет Солнечной Системы не только наличием жизни, но и самым «крупным» спутником (в относительном размере) среди всех 8 планет. Наличие крупного спутника в системе Земли вероятно приводит к мощному приливному разогреву недр нашей планеты. Следствием этого является подержание металлического ядра в жидкой форме, что приводит к образованию мощного магнитного поля. Это поле защищает нашу планету от космической радиации. Из всех четырех внутренних планет подобное поле кроме Земли наблюдается лишь на Меркурии (в этом случае оно вероятно поддерживается приливными силами Солнца). Другим важным следствием приливного разогрева Земли вероятно является глобальная плитовая тектоника, которая приводит к постоянным процессам обмена вещества между поверхностью и мантией. Глобальная плитовая тектоника не наблюдается на других планетах Солнечной Системы.
Причем жизнь на Земле существует довольно долго, но для нас важна разумная жизнь. Даже на нашей планете, она существует микроскопический срок, на несколько порядков меньший, чем само существование жизни. Мы не можем предположить какие условия нужны возникновении этого разума из обычной жизни. А как этому разуму преодолеть мальтузианскую ловушку вечного средневековья. Сколько могли существовать австралийские аборигены, замерев на одном уровне развития, миллионы или пока не вымерли бы. Говорят, что 70000 лет назад человество почти вымерло, осталось несколько семей. Любая случайность, могла прервать их существование. И пришлось бы ждать десятки миллионов лет, пока новая лысая обезьяна не займется проституцией, которая сделала из обезьяны человека. Человек стал прямоходящим, чтобы приносить вкусности самкам в обмен на секс. (А. Марков "Эволюция человека").
За пределами обзора осталось куча уникальностей. К примеру, есть гипотеза, что планеты-гиганты образуются в далеких областях протопланетного облака и затем медленно мигрируют к звезде, вычищая по дороге планетную систему от планет земного типа, встречающихся на пути .
Остается непонятным, почему этот механизм не сработал в солнечной системе и Юпитер не переместился к Солнцу, зачистив по пути планеты земной группы. Уж сколько таких планет-гигантов, вблизи своих звезд было открыто. В тех солнечных системах нет планет земных групп. Все зачищено в ноль.
В то же время, роль планет гигантов в чистке системы от мусора неоценима.
Итого.
Место солнца уникально в нашей галактике. В центре коротационной зоны, прямо на эклиптике, закрыто от излучения ядра галактики туманностями. Само солнце тоже уникально, уникальный продукт слияния двух нейтронных звезд с наиболее высокой металличностью среди окрестных звезд. И такая уникальность обеспечивается уникальностью земли с уникальным расположением в водном поясе, с уникально большим спутником. Так и мерещится, в этом какой то в этом замысел сверхсущества. Найти такое место в галактике, запихнуть туда на специальное место звезду отличающуюся от соседей, да и в самой солнечной системе немало потрудится.
Но больше всего этому существу пришлось потрудится, чтобы на свет появился Путин и повел Россию к светлому будущему, ведь это его основной замысел.
Условия для существования известной нам формы жизни на Земле совершенно уникальны: это и местонахождение Солнечной системы в области нашей галактики без активного звездообразования, и выгодное расположение орбиты Солнца относительно плоскости галактики, стабильность излучения самого Солнца, местоположение нашей планеты в Солнечной системе и другие факторы. Такое впечатление, что кто-то специально поместил Солнечную систему в безопасное место на Млечном пути,
Наш дом — Млечный путь.
При клике на картинку, откроется в полный размер
Наша галактика неоднородна, в ней есть совершенно разные условия для возникновения и существования жизни, точно так же как нашей намного более изученной солнечной системе, есть совершенно разные условия. Есть планеты земного типа, есть газовые гиганты, есть пояс жизни, где вода защищенная атмосферой, может находиться в жидком состоянии, и есть места, где жидкая вода невозможна. Так же как в Солнечная система имеет пояс Златовласки, область, где вода может присутствовать в жидком виде, что-то подобное есть и в нашей галактике.
Место на коротационном торе.
Наш дом –
Что означает наше место в коротационном торе, а то что Солнцу не приходится проходить через опасные рукава Галактики.-
Сейчас, Солнце вместе с системой планет располагается между спиральными рукавами Персея и Стрельца и медленно движется по направлению к рукаву Персея. Причем "время жизни" Солнечной системы (4,6х109) по порядку величин равно времени, которое она проводит в пространстве между спиральными рукавами (7,8х109 лет). Другие звезды, а также их планеты вне коротационного тора, подвергаются гораздо большему риску от последствий взрывов сверхновых, так как они чаще проходят через спиральные рукава.
Условия образования звезд в зоне коротации и вне ее совершенно различны. Звезды образуются из межзвездного газа, который, вращаясь вместе с галактическим диском, имеет всюду, за исключением зоны коротации, угловую скорость, отличную от угловой скорости дифференциально вращающегося диска. В гравитационном поле спиральных рукавов межзвездный газ ускоряется. Возникает явление, которое называют галактической ударной волной: на внутренней кромке рукавов образуется спиралевидная полоса сжатого межзвездного газа, в которой, собственно, и рождаются звезды. Вполне понятно, что в зоне коротации рукава галактик вращаются синхронно с межзвездным газом, т.е. относительного движения почти нет, и ударной волны не образуется. Таким образом, образование звезд в зоне коротации и вне ее, происходит в разных условиях. То есть, Солнце уже уникально тем, что образовалось совершенно по другому.
Инородное происхождение Солнечной Системы.
Млечный Путь не похож на другие спиральные галактики. Вместо, аккуратного плоского диска также как «галактика-сосиска», в результате чего к Млечному Пути добавились по крайней мере восемь шаровых скоплений с 50 миллиардами солнечных масс звёзд, газа и темной материи. В общем, есть такой факт водородной ряби и утолщений Млечного пути чужеродными элементами.
Возможно, что на коротационную окружность нашу Солнечную систему занесли извне. Среди ближайших соседей на десятки парсек, нет звезд того же состава и возраста. Такое впечатление, что Солнце кто-то аккуратно вмонтировал на коротационную окружность. Известных родственников нашего Солнца, родившихся с ним из одного протозвездного облака просто нет в природе.
Точное место на эклиптике Млечного пути.
В коротационной окружности Солнечная система расположена точно в галактической плоскости (эклиптике) отклоняясь от нее на 210 световых лет по вертикали с периодичностью 67 миллионов лет.
Колеблясь вместе с изгибом Млечного Пути. Не совпадение эклиптики Солнечной системы с эклиптикой галактики, выдает ее инородное происхождение. Солнечная система крутится перпендикулярно галактической плоскости.
Что означает столь центровое место на эклиптике. Собранные космическими миссиями Voyager, ученые смогли построить модель магнитного поля в окрестностях Солнечной системы. Это поле защищает Солнечную систему от галактических излучений. Проблема еще не изучена, Ученые впервые сделали фото магнитного поля вокруг чужой галактики, но я подозреваю что подобное магнитное поле нашей галактики защищает эклиптику от внегалактических излучений. Неслучайно, с периодичностью в 67 млн лет происходят массовые вымирания. Может быть, Солнечная Система выходит за пределы тени туманностей Стрельца или из областей наивысшей напряженности магнитного поля. Конечно, чем глубже находится объект в магнитном поле, тем больше защита. Наибольшая интенсивность галактического магнитного поля, находится в плоскости эклиптики, там где солнечная Система.
Защита Солнечной Системы от излучений галактического ядра туманностями Стрельца.
Самый большой космический объект звездного неба – Млечный путь в разрезе. На втором месте по величине, галактика Андромеды. Но в самом толстом месте Млечного пути, мы должны увидеть громадный объект размером и светимостью больше Луны – Центр нашей галактики.
Впрочем, если бы мы увидели ядро Галактики, то нас бы не было. Оно светит жёстким изучением. Все живое просто бы умерло. Вне коротационной окружности любое место галактики двигаясь с различием угловой и линейной скоростей, будет постоянно менять свое расположение относительно облаков пыли, подвергаясь выжиганием жесткими излучениями от ядра галактики. Даже, на коротационной окружности, надо иметь такое место, которое будет прикрыто от излучений галактического ядра, как минимум последние два миллиарда лет. Много ли таких мест? Думаю мало. Может только одно в галактике. И именно в этом месте помещена наша Солнечная Система.
Двойники Солнца
Со времен Джордано Бруно в научной популярной и прочей литературе, встречается мнение, что Солнце рядовая звезда, каких в нашей галактике миллиарды и на многих из них есть жизнь. Некоторые ученые, делают расчеты типа формулы Дрейка, со многими неизвестными прогнозируя вероятность возникновения других цивилизаций.
Двойником Солнца, называют звезды, температура поверхности которых не отличается от солнечной более, чем на 100 Кельвинов, металличность и сила тяжести не отличается от солнечной более, чем на 0.1 деление на логарифмической шкале этих параметров. Есть , по многим параметрам двойник нашего солнца 18 Скорпиона, находится в 45,7 световых лет от нас. Шар радиусом 14 парсек содержит примерно 1000 звезд. Следующая ближайшая звезда двойник солнца HD 2071 в 89 световых годах. Это уже 28 парсек, в шаре 28 парсек, примерно 3000 звезд. То есть плотность двойников солнца в нашей галактики порядка 1 солнце на 1000 звезд. С учетом красных и коричневых карликов, которых непрерывно открывают последние годы, плотность двойников солнца еще ниже, одна звезда похожая на Солнце на пару тысяч других звезд.
Но даже ближайший двойник Солнца, звезда 18 Скорпиона, моложе нашего солнца на 1,7 миллиарда лет. На Земле 1,7 миллиарда лет назад, в конце палеопротерозоя только появились первые эукариоты, клетки с ядрами. Одно радует, цианобактерии, уже могли совершить «кислородную катастрофу» — глобальное изменение состава атмосферы Земли, произошедшему в самом начале протерозоя.
Так что на планетах 18 Скорпиона, если там есть двойник земли, в лучшем случае можно будет ходить только в противогазах. Но никакой жизни там нет, рано еще.
Редкое происхождение Солнечной системы.
То есть сам одиночный желтый карлик, достаточно редкая звезда. Двойники Солнца — штучные экземпляры. Но все, на самом деле еще хуже. Которые содержатся в метеоритах (вещество, из которого образовалась Солнечная Система) говорит о большом избытке радиоактивных элементов по сравнению с другими звездными системами. Подобный избыток может объясняться тем, что Солнечная Система образовалась не из вещества сверхновых – результата коллапса массивных звезд, а является продуктом более редкого события – слияния нейтронных звезд. Так, если частота вспышек сверхновых в нашей галактике оценивается, как одна в 100 лет, то случай слияния нейтронными звездами является в тысячу раз более редким – примерно один раз в 100 тысяч лет. Мы внуки слияния двух нейтронных звезд, дети черной дыры, потомки довольно редкого события. Именно им объясняется непохожесть нашего Солнца на своих соседей ни возрастом, ни металличностью, ни количеством радиоактивных элементов.
Из за того что мы продукт слияния нейтронных звезд, у предсолнечной небулы была высокая металличность, которая дала планетам земной группы железные яйца в свою очередь дали земле магнитное поле защищающее от излучений Солнца. Причем несмотря на то что у Венеры такое же ядро, тем не менее магнитного поля нет. Венера в приливной ловушке. А значит ее металлическое ядро не вырабатывает магнитного поля. Нужно иметь не только очень редкое происхождение Солнечной Системы. Но и самой планете занять определенное место в солнечной Системе.
В коротационном торе приблизительно 320 млн звезд. Из них двойников солнца 320 000 В самом торе не все места пригодны для жизни, поэтому поделим на десять 32 000. Возраст обитаемой системы не может быть меньше 4 млрд лет (2 млрд на стабилизацию системы и 1 млрд на органический синтез 1 на эволюцию до хотя бы динозавров) и больше 6 млрд (из-за начала увеличения самой звезды) около 20% то есть всего 6 400 звезд.
Вероятность наличия планеты земного типа в условно обитаемой зоне можно оценить (исходя из данных космического телескопа "Кеплер" ) до 5%, 320 планет, а размер примерно с Землю (из-за размера атмосферы и парниковых эффектов) ещё около 20% итого набегает что то вроде 64 планеты на всю Галактику. Реально средние расстояния между этими 64 обитаемыми планетами на торе около 3000 световых лет – добраться сложновато.
А ведь на эти 20 планет, еще есть условие существования крупного спутника, и возможно существование газовых гигантов на внешних орбитах систем, для чистки системы от кометного и астероидного мусора.
Оценка числа звезд, с таким же расположением, как наша Солнечная Система.
Наша Галактика содержит, по современной оценке, от 200 до 400 миллиардов звёзд. Но в коротационном торе приблизительно 320 млн звезд. Из них в плоскости эклиптики, где то 40 млн звезд. Из них двойников солнца около 40 000. На коротационной окружности не все места пригодны для жизни, надо затенение туманностями от излучений ядра, поэтому поделим на десять, остается 4 000 звезд. Возраст обитаемой системы не может быть меньше 4 млрд лет (2 млрд на стабилизацию системы и 1 млрд на органический синтез 1 на эволюцию до хотя бы динозавров) и не больше 6 млрд (из-за начала увеличения самой звезды) около 25% то есть всего 1000 звезд.
Вероятность наличия планеты земного типа в условно обитаемой зоне можно оценить (исходя из данных космического телескопа "Кеплер" ) до 5%, остается около 50 звезд с планетами, а размер примерно с Землю (из-за размера атмосферы и парниковых эффектов) ещё около 20% итого набегает, что то вроде 10 планет на всю Галактику. А ведь есть и другие ограничения, кто то недостаточно металличен, кто то попал в приливную ловушку как Венера. Необходимо условие существования крупного спутника, существование газовых гигантов на внешних орбитах систем, для чистки системы от кометного и астероидного мусора. Скорей всего таких мест в галактике только одно и это наша Солнечная Система. Но пусть их 10. Реально средние расстояния между этими 10 обитаемыми планетами на торе около 7000 световых лет – добраться сложновато.
А уж есть учесть происхожение Солнца из нейтронных звезд. То сам шанс появления такой звезды в таком удачном месте, равен нулю.
Уникальность нашей Галактики.
А ведь есть еще одна область уникальности, сравнение галактик. Но исследование окружающих галактик, довольно молодая область астрофизики. Тут слишком мало материалов для сравнения. Тем не менее, самая исследованная галактика во Вселенной – Млечный путь, весьма непохожа на окружающие ее галактики. Предварительные результаты, полученные при помощи обзора неба Satellites Around Galactic Analogs (SAGA) Survey, указывают на то, что галактики-спутники Млечного пути намного более "спокойные", по сравнению с другими системами сравнимой светимости и состава. Многие галактические спутники этих «галактик-сестер» активно рождают новые звезды, однако галактики-спутники Млечного пути демонстрируют относительно низкую звездообразовательную активность в сравнении с другими спиральными галактиками. Тут пока можно только гадать.
Уникальность Земли.
Несмотря на громадный рост числа новооткрытых экзопланет, около 5000 на сегодняшний день. Ничего подобного Земле, еще не найдено. Нет сомнений, что когда нибудь найдут что то похожее. Вот только кроме размеров планеты, практически нулевого эксцентриситета орбиты орбиты, расстояния до солнца, нахождение в зоне Златовласки, параметров солнца. Что бы на планете смогла развиваться жизнь, должна совпасть еще куча других факторов. Одним из самых главных является металличность, довольно редкое явление в нашей Галактике. И не просто достаточное количество веществ, отличных от гелия и водорода, а то же со многими условиями.
Земля уникальна среди внутренних планет Солнечной Системы не только наличием жизни, но и самым «крупным» спутником (в относительном размере) среди всех 8 планет. Наличие крупного спутника в системе Земли вероятно приводит к мощному приливному разогреву недр нашей планеты. Следствием этого является подержание металлического ядра в жидкой форме, что приводит к образованию мощного магнитного поля. Это поле защищает нашу планету от космической радиации. Из всех четырех внутренних планет подобное поле кроме Земли наблюдается лишь на Меркурии (в этом случае оно вероятно поддерживается приливными силами Солнца). Другим важным следствием приливного разогрева Земли вероятно является глобальная плитовая тектоника, которая приводит к постоянным процессам обмена вещества между поверхностью и мантией. Глобальная плитовая тектоника не наблюдается на других планетах Солнечной Системы.
Причем жизнь на Земле существует довольно долго, но для нас важна разумная жизнь. Даже на нашей планете, она существует микроскопический срок, на несколько порядков меньший, чем само существование жизни. Мы не можем предположить какие условия нужны возникновении этого разума из обычной жизни. А как этому разуму преодолеть мальтузианскую ловушку вечного средневековья. Сколько могли существовать австралийские аборигены, замерев на одном уровне развития, миллионы или пока не вымерли бы. Говорят, что 70000 лет назад человество почти вымерло, осталось несколько семей. Любая случайность, могла прервать их существование. И пришлось бы ждать десятки миллионов лет, пока новая лысая обезьяна не займется проституцией, которая сделала из обезьяны человека. Человек стал прямоходящим, чтобы приносить вкусности самкам в обмен на секс. (А. Марков "Эволюция человека").
За пределами обзора осталось куча уникальностей. К примеру, есть гипотеза, что планеты-гиганты образуются в далеких областях протопланетного облака и затем медленно мигрируют к звезде, вычищая по дороге планетную систему от планет земного типа, встречающихся на пути .
Остается непонятным, почему этот механизм не сработал в солнечной системе и Юпитер не переместился к Солнцу, зачистив по пути планеты земной группы. Уж сколько таких планет-гигантов, вблизи своих звезд было открыто. В тех солнечных системах нет планет земных групп. Все зачищено в ноль.
В то же время, роль планет гигантов в чистке системы от мусора неоценима.
Итого.
Место солнца уникально в нашей галактике. В центре коротационной зоны, прямо на эклиптике, закрыто от излучения ядра галактики туманностями. Само солнце тоже уникально, уникальный продукт слияния двух нейтронных звезд с наиболее высокой металличностью среди окрестных звезд. И такая уникальность обеспечивается уникальностью земли с уникальным расположением в водном поясе, с уникально большим спутником. Так и мерещится, в этом какой то в этом замысел сверхсущества. Найти такое место в галактике, запихнуть туда на специальное место звезду отличающуюся от соседей, да и в самой солнечной системе немало потрудится.
Поделиться:
Записи на схожие темы
Вот это БРЕХНЯ!!!
К сожалению ничего, кроме брехни от Олежки ждать не приходится.
П.С.
Диагноз: Брехло обыкновенное.
Пойду напьюсь: я страшно одинок во Вселенной!
В какой из них? Их много… Одна из них – Млечный путь… Вселенная – … Наши Предки знали о 108 Вселенных, отсюда и образ – бусинки на чётках, соединены между собой, и заметь, их 108 и одна большая. Вот эта дна большая бусина на чётках, это наша Вселенная. А у неё есть выход в две соседние Вселенные… Наша галактика Млечный Путь является скоплением громадного ко-личества солнц, звёзд, земель, лун, астероидов, комет и пыли, которые вращаются вокруг одного центра, именуемого Сваргой. Все солнца и звёзды, которые мы видим на небесном своде с оптикой, либо невооружённым глазом, являются солнцами и звёздами нашей галактики Млечный Путь. Все они вращаются вокруг Свар-ги по орбите (Сварожьему Кругу). В этой связи наша галактика имеет форму четырехрукавной свастики. Солнце и звёзды размещены в пространстве галактики не равномерно. Они имеют скопления, называемые созвездиями.
Созвездия наши далёкие Предки объединяли в Чертоги, которые включают множество солнечных и звёздных систем. Звёздами наши далёкие Предки называли Небесные светила, имеющие вокруг себя до семи Земель.
Солнцами наши далёкие Предки называли Небесные светила, имеющие вокруг себя более семи Земель.
Землями наши далёкие Предки называли Небесные тела, которые вращаются вокруг Солнц или Звёзд по определённым орбитам.
Лунами наши далёкие Предки называли Небесные тела, которые вращаются вокруг Земель по своим орбитам.
Кроме Лун вокруг некоторых Земель вращается большое число малых и мелких объ-ектов, в совокупности образующих целые кольца (пояса), имеющие свои орбиты. Такие пояса (кольца) имеют земли Стрибога (Сатурна), Варуны (Урана), Индры (Хирона). В далёкие времена земля Перуна (Юпитер) тоже имела такой пояс (кольцо). Но в результате катастрофы, постигшей землю Сварога (Дею), пояс земли Перуна (Юпитера) тоже распался. Взрыв Земли-Деи образовал пояс астероидов между орбитами земель Орея (Марса) и Перуна (Юпитера), с которого постоянно срываются и падают на близлежащие земли метеориты и космическая пыль…
Знания славян и ариев о зарождении жизни во Вселенных были более правильным, нежели нынешние представления о сотворении жизни современных людей. Наши далёкие Предки имели знания о Силах и Энергиях, творящих Вселенные, о их множественности и многообразии в актах творения. Называя эти Силы и Энергии Вышними Богами, они никогда не сводили дело к одному (единому) Творцу, так как многобожие вытекает из дуализма Мироздания. Есть Светлые Миры, где зародились новые формы жизни, и есть Миры Тьмы, где продолжают существовать древние формы жизни; есть Добро и есть Зло, есть мужское начало и есть женское начало, есть пра-энергия (праматерия) и есть энергия (материя), есть силы и есть энергии, есть, наконец, множество структур и форм Мироздания. Вследствие чего они считали, что таких Богов много и они выполняют разные функции…
Про секс маловато.Если этим по-бырому, как лысая обезьяна, то моно, нуно и не боно.)))