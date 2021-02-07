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Носкотрафик

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Борьба с незаконным оборотом носков.



У нас на улицах Хрюкина и Лебедя есть несколько таких злачных точек. Полиция наверняка в доле.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6532306.html
Метки: наркотики, Пермь, юмор
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 10308 9450
    Stelm час назад

      Эээ…Да….. У нас к сожалению нет улицы Хрюкина,но ведь торгуют сволочи! И какую замануху делают? 5 пар за 100 рублей! Это как? Допустим,повелся гражданин на этот рекламный трюк,купил себе 5 пар китайского изделия,понял что фуфло покупает,а тут ему продавец и говорит:Это фуфло конечно,но есть у меня хорошие носки европейского производителя. И впаривает ему те же китайские носки,только шерстяные и якобы производства ЕС. Втридорога. И покупатель доволен,и продавец.

    • 2753 2305
      Андрей Попов 35 мин. назад

        Скоро все товары будут подлежать обязательной маркировке. Не знаю как это будет выглядеть но бабки не смогут торговать. Во первых все должны будут войти в цифровую систему, и мелкий и средний бизнес разорят. Как например закон о том что если бабка хочет продать дачникам пяток яиц она обязана купить патент, а чтобы купить патент надо зарегестрировать ИП, и платить в пенсионный фонд, мед. страхование и др., пока на усмотрение местных властей.

      • 6747 5515
        Женечка 10 мин. назад

          Сначала спецоперация по борьбе с продажей мочалок на трассе Пермь-Елабуга. Сейчас носки… Я так думаю, к приезду Медведева готовятся.
          И мне надо признаться, что я тоже наркоманю по шерсти, особенно в зимний период. Вот прямо не вылезаю. Не знаю что делать, на системе уже. Прошу отнестись с пониманием.

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