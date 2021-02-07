Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Эээ…Да….. У нас к сожалению нет улицы Хрюкина,но ведь торгуют сволочи! И какую замануху делают? 5 пар за 100 рублей! Это как? Допустим,повелся гражданин на этот рекламный трюк,купил себе 5 пар китайского изделия,понял что фуфло покупает,а тут ему продавец и говорит:Это фуфло конечно,но есть у меня хорошие носки европейского производителя. И впаривает ему те же китайские носки,только шерстяные и якобы производства ЕС. Втридорога. И покупатель доволен,и продавец.
Скоро все товары будут подлежать обязательной маркировке. Не знаю как это будет выглядеть но бабки не смогут торговать. Во первых все должны будут войти в цифровую систему, и мелкий и средний бизнес разорят. Как например закон о том что если бабка хочет продать дачникам пяток яиц она обязана купить патент, а чтобы купить патент надо зарегестрировать ИП, и платить в пенсионный фонд, мед. страхование и др., пока на усмотрение местных властей.
Сначала спецоперация по борьбе с продажей мочалок на трассе Пермь-Елабуга. Сейчас носки… Я так думаю, к приезду Медведева готовятся.
И мне надо признаться, что я тоже наркоманю по шерсти, особенно в зимний период. Вот прямо не вылезаю. Не знаю что делать, на системе уже. Прошу отнестись с пониманием.
Не только у Вас,у меня тоже с ней-проклятой проблемы!Грешен.Каюсь,но поделать ничего не могу.))))