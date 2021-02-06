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Святые Девяностые – они и в Америке Святые Девяностые

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Библиотека им. Марка Твена, Детройт

Детройт – когда-то центр американской автомобильной промышленности и процветающий город. В 1940 году построили там шикарную публичную библиотеку им. Марк Твена. В девяностые промышленность перевели в Китай, где дешевле рабочая сила, рабочие стали безработными или курьерами, а библиотека захирела. Бюджеты на нее брали, но ничего не чинили – сразу разворовывали. Вот до какой ручки она дошла в этом городе под постоянным правлением демпартии! Демократы настолько прочно держат город, что на последних выборах 94 процента голосов были поданы за Байдена. Правда, пришлось им для этого легализовать сбор бюллетеней силами местных пушеров. Святые Девяностые – они и в Америке Святые Девяностые, только там они не окончились.

И. Шамир

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/11247417.html
Метки: байден, библиотека, демократы, Китай, США
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