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Родовые поместья не смогли выйти из технократической системы. Тупик Анастасии

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=15ewMynHq8c
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 18009 13915
    Ъ 14 мин. назад

      Люди…Просто поживите в деревне.Опробуйте силы…Больше ничего не нужно.Нах..это слушать.Нужно себя проверить….Жизнь в деревне имеет другой уклад.17 минут пиз..жа.Нужно быть аскетом,чтобы переехать в деревню.Зиму на даче проживете.А это “лайт-вариант”,желательно с отключением электричества.

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