Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Люди…Просто поживите в деревне.Опробуйте силы…Больше ничего не нужно.Нах..это слушать.Нужно себя проверить….Жизнь в деревне имеет другой уклад.17 минут пиз..жа.Нужно быть аскетом,чтобы переехать в деревню.Зиму на даче проживете.А это “лайт-вариант”,желательно с отключением электричества.