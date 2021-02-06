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Путь к Утопии Планиция

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Китайский аппарат направляющийся к Марсу сделал первые китайские снимки Марса. На заглавной фотографии, Марс с расстояния 2,2 млн. километров. Следующий этап, посадка аппарата в так называемой Утопии Планиция в южной части Марса.
Данная экспедиция фактически введет Китай в очень узкий клуб полноценных исследователей Марса.

Путь к Утопии Планиция

Черно-белый снимок Марса, сделанный Tianwen 1, первый снимок с китайского аппарата. [Фото предоставлено Национальным космическим управлением Китая]. По данным Китайского национального космического управления, китайский зонд Tianwen 1 Mars провел четвертую коррекцию орбиты в пятницу вечером, когда космический корабль готовится к выходу на орбиту около 10 февраля.

В кратком заявлении администрации говорится, что роботизированный аппарат запустил один из своих двигателей в 8 часов вечера, чтобы внести коррекцию орбиты и убедиться, что он будет лететь в правильном направлении к марсианскому гравитационному полю.

Tianwen 1 пролетел 197 дней и пролетел более 465 миллионов километров на своем пути к планете. Сейчас он находится примерно в 184 млн км от Земли и в 1,1 млн км от Марса. В зависимости от орбиты двух планет Марс находится на расстоянии от 55 до 400 миллионов км от Земли.

Администрация также опубликовала черно-белый снимок Марса, сделанный Tianwen 1, когда зонд находился примерно в 2,2 миллиона километров от красной планеты, – это первый снимок, сделанный китайским аппаратом.

Tianwen 1, первая независимая миссия страны на Марс, была запущена тяжелой ракетой-носителем Long March 5 23 июля с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань, положив начало национальной программе исследования планет.

Он проведет операцию «торможения», чтобы замедлить скорость и убедиться, что он будет захвачен марсианской гравитацией примерно 10 февраля, сообщила China Aerospace Science and Technology Corp, ведущий космический подрядчик страны.

Космическое управление ранее сообщало, что если все пойдет по графику, зонд массой 5 ​​тонн, состоящий из двух основных частей – орбитального аппарата и посадочной капсулы, – пролетит более 470 миллионов километров до выхода на марсианскую орбиту, когда их будет 193 миллиона. км от Земли. Космический корабль уже произвел четыре коррекции на полпути и орбитальный маневр в дальнем космосе.

Конечная цель миссии – совершить мягкую посадку марсохода в мае на южной части Марса «Утопия Планиция» – большой равнины в Утопии, крупнейшем признанном ударном бассейне в Солнечной системе – для проведения научных исследований.

http://www.cnsa.gov.cn/english/n6465652/n6465653/c6811227/content.html – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6529900.html
Метки: Китай, кнр, космос, марс
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 9491 3325
    krikunoleg 58 мин. назад

      Прикольно – “Китайский аппарат … сделал … китайские снимки” – опять фальшивые как все “китайское?
      ;)))))))))))))

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