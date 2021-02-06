Многие ортодоксальные ученые высказывают сомнение по поводу наличия важных сведений, добытых экспедицией Я.Блюмкина в Тибет в отношении артефактов древних допотопных цивилизаций и используемых ими технологий. Также, они высказывают сомнение, что именно большая часть материалов этой экспедиции, проданная немецкой разведке Я.Блюмкиным, способствовала наряду со сведениями, добытыми оккультным исследовательским институтом "Аненербе", значительному рывку в создании многих новых технологий в гитлеровской Германии. А ведь доработать и использовать гитлеровцам эти технические новинки помешало лишь стремительное наступление советской армии.

О важности материалов экспедиции Я.Блюмкина свидетельствует например, тот факт, что во время правления проамериканского режима Б.Ельцина этими материалами вплотную интересовалась такая тайная оккультная организация мировой "элитки" как "Бнай Брит". И только лишь честность и патриотизм работников спецслужб не позволили этим секретным документам уйти за рубеж. Почему секретным? Да потому, что, видимо, не случайно они хранились долгие десятилетия под грифом "Секретно" в архивах вначале НКВД, а затем и КГБ. И, видимо тот, кто их засекретил, в отличие от ортодоксальных ученых знал, какую важность они представляют.

Вот, например, что об этом свидетельствовал известный специалист в области геополитики и военной истории, доктор исторических наук, генерал-полковник Л.Ивашов во время интервью в телепередаче "Алгрейт человека": "...Конец 1980-х - начало 1990-х годов. Эти два подлеца - худшие из правителей России всех времен - Горбачев и Ельцин, они просто стали распродавать страну. И Горбачев тысячами тонн вывозил золото и где-то там распродавал, и Ельцин шел этим путем. Ну и вокруг них, естественно, образовалась, особенно вокруг Ельцина, группировка людей, которые не шли служить России. Они шли грабить и уничтожать Россию. Вот эта мощнейшая "пятая колонна".

И вдруг мне мои друзья из КГБ звонят и говорят, что надо встретиться. И вот рассказывают, что пришла группа людей, среди них плотная такая женщина с письменным распоряжением Ельцина допустить в Архив КГБ СССР и выдать по списку определенные материалы, в том числе, в числе первых - результаты экспедиции Якова Блюмкина на Тибет 1926-1929 гг. Позднее выяснилось, что эта группа представляла такую закрытую организацию под названием "Бнай Брит" .

Ну, естественно, мы посоветовались, что делать. Отдавать такие материалы нельзя было. А тогда торговали все, кто к чему был допущен... И вот те, кто был допущен к секретам, стали торговать самыми сокровенными секретами. Не знаю, кто это Ельцину подсунул, но пришлось в течение ночи честным чекистам эти материалы спрятать. Потому что такое нельзя отдавать. Там был 5-й научно-исследовательский центр "Ромб" КГБ СССР, тоже там что-то хранилось из этого списка. Туда тоже приезжали люди из "Бнай Брит", но и там сотрудники поступили примерно также.

Материалы эти тайно вывезли и спрятали в обычном гараже. И до тех пор, пока они не были списаны (якобы переданы), мы их хранили, изучали и исследовали. Когда время пришло, то они легли в основу материалов моей книги "Опрокинутый мир"."

Сейчас с этими материалами может ознакомиться любой человек, прочитав книгу Л.Ивашова. Но вывод, который можно сделать из всей этой истории состоит в том, что не стала бы немецкая разведка платить Блюмкину 2 млн. американских еще довоенных долларов, а НКВД засекречивать оставшиеся в ее распоряжении материалы этой экспедиции, если бы информация, содержащаяся в них об артефактах и технологиях древних допотопных цивилизаций, была бы не достоверной. И уж, конечно, если бы эти артефакты и технологии были бы всего лишь фантазиями Блюмкина и тибетских лам, то они бы не вызвали такой пристальный интерес тайной оккультной организации "Бнай Брит" даже по прошествии более 60 лет.

Предваряя вопли некоторых "борцов с лженаукой" и их прислужников, чьей задачей является сокрытие любой ценой от простых людей подлинных знаний древних допотопных цивилизаций, привожу фотокопии фрагментов некоторых из этих секретных документов архива КГБ СССР.

С фотокопиями этих документов можно ознакомиться как в книге Л.Ивашова, а также по ссылкам

http://stringer-news.com/publi...

https://gospodin-pg.blogspot.ru/2011/05/blog-post_6249.html

Как видим, из этих документов следует, что одной из главных целей экспедиции Я.Блюмкина на Тибет был поиск "города богов" с целью получения технологии ранее неизвестного оружия. И это лишний раз доказывает, что пока ученые "вешают" простым людям "на уши лапшу" из мифов "официальной истории", утверждая, что никаких допотопных цивилизаций никогда не было, спецслужбы различных стран и тайные оккультные общества охотятся за артефактами этих цивилизаций по всему миру. А значит, что бы нам там не врали "официальные" историки по заказу своих хозяев из мировой "элитки", настоящая история человечества очень сильно отличается от того сборника фантастических произведений, известных нам из учебников истории, и слепо верить в них могут лишь люди, не способные к самостоятельному мышлению.

Автор: MK-Cinema. Альтернативные версии истории.