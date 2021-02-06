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Индекс свободы

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Индекс свободы по Джорджу Оруэллу.

В некотором смысле мировоззрение партии успешнее всего прививалось людям, не способным его понять. Они соглашаются с самыми вопиющими искажениями действительности, ибо не понимают всего безобразия подмены и, мало интересуясь общественными событиями, не замечают, что происходит вокруг. Непонятливость спасает их от безумия. Они глотают все подряд, и то, что они глотают, не причиняет им вреда, не оставляет осадка, подобно тому как кукурузное зерно проходит непереваренным через кишечник птицы. (с)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6530720.html
Метки: оруэлл, Россия, США, Украина, цензура, юмор
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