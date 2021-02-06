Несколько лет назад среди независимых исследователей тайн древних цивилизаций вначале зародилась, а затем и стала стремительно развиваться интересная гипотеза о том, что наша планета уже долгие тысячелетия используется некоей высокоразвитой технократической цивилизацией в качестве планетарного "рудника". Об этом ясно свидетельствуют следы глобальной технократической деятельности как на суше так и на дне наших морей и океанов, и некоторые из них, еще можно обнаружить не заретушированными с помощью некоторых сервизов интернет-карт.

Тщательно скрывается и информация о том, что-то кто-то до сих пор потрошит недра нашей планеты и ворует с нее даже воду и кислород. И если официальные правительства Земли или некие надправительственные группы и получают за это какие-то "бонусы", например, в виде новых технологий, то используются они в основном, не для блага всего человечества, а для снижения его численности и установления над ним тотального электронного контроля.

Наиболее интересно гипотеза "инопланетного рудника" изложена в работах и роликах П.Ульянова и В.Кондратова - автора целого интересного исследовательского проекта, который он назвал "Ткань Мироздания". В вот как гипотеза этих авторов выглядит в изложении Н.Павлищевой в ее книге "Арийская Гиперборея":

"Теория, почерпнутая из ролика (и соответствующей статьи) Павла Ульянова. Ролик не стоит смотреть весь, скорее последние две трети, причем отключив звук, если вы не умеете не замечать мат. Просто смотрите...

Суть в следующем (возможно, объяснение поможет вам решить, стоит ли искать видео в Интернете и смотреть его). Когда идет добыча ископаемых открытым способом, применяются мощнейшие роторные экскаваторы, способные своими ковшами буквально "черпать" скальную породу. Это не секретная военная техника, в карьер чужих, конечно, не пустят просто исходя из требований техники безопасности, но всегда можно увидеть картинку на тех же гугловских снимках.

Большие карьеры представляют собой свеобразные спирали, где выработка идет ступенями, в результате образуются уступы с дорогой для огромных самосвалов, вывозящих снятую экскаватором породу. Полученный рельеф ни с каким другим не спутаешь, у него характерные вертикальные срезы-выемки, расположенные довольно ровными рядами в несколько ярусов. Автор это достаточно убедительно демонстрирует на примерах многочисленных, ныне действующих карьеров.

Но потом в ролике показываются столь же многочисленные фотографии... гор и каньонов нашей прекрасной планеты. Вот тогда и становится не по себе, это не фотомонтаж, все можно посмотреть самим, открыв гугловскую карту ( лучше Wikimaps, на ней размытых и заштрихованных мест меньше, или загрузить "Планету Земля"). Никаких секретов, все в свободном доступе, можно убедиться если не в правоте теории, то в том, что факты не подтасованы.

Посмотреть есть что. Практически любой горный массив выглядит так, словно по нему прошелся огромнейший роторный экскаватор! Любой, в том числе и Антарктида. В работе такой машины есть одна особенность - экскаватору проще вынимать породу полукругом, потом переезжать на новое место и начинать новый полукруг. Если посмотреть в "Гугле" на современные открытые карьеры, это выглядит именно так. Но также выглядят и многие горные срезы!

Второй вариант - работавший экскаватор оставляет после себя массив, по форме напоминающий большой сундук-саркофаг. Знакомо? Да, именно так выглядят отдельно стоящие скалы, на которые тысячи туристов ежегодно глазеют как на чудо природы, работу ветра и воды. Да ветер и вода способны создать самые причудливые формы, но почему всегда "сундуки" с ярусными стенами, так похожи на следы от ковша экскаватора?

Если следовать логике автора (а причин не делать этого пока не видно), придется признать, что даже Большой каньон, которым так гордятся американцы, в действительности просто результат работы гигантского экскаватора - те же "сундуки" со стенками-ярусами, повороты и углубления, которые получаются, когда экскаватор не поворачивается, а продвигается вперед. Мало того, в Гранд каньоне есть скалы, просто срезанные дисковой пилой на высоте сотен метров! Там тоже поработала вода?

Замечательно выглядят скалы Шпицбергена - это аккуратные "сундуки" почти одинакового размера с четкими ступенчатыми срезами граней. Автор статьи утверждает, что на планете Земля изначально просто не имелось высоких гор, никакого пейзажа кроме равнин, и только выработка превратила ровные пространства в ущелья между оставшейся не вынутой породой, в каньоны и пустыни!

Любая гора на Земле - продукт добычи руды. Все пустыни на Земле - просто выемки на огромной территории, где местами остались огрызки - отдельно стоящие скалы со следами экскаваторов. А холмы и даже вулканы - просто терриконы, отвалы пустой, отработанной породы. Терриконы примечательны не только своей конусообразной формой (холм, сопка), но и тем, что у них внутри нередко происходят реакции, приводящие к подъему температуры, горению и даже взрыву. Этого опасаются, потому за терриконами, например, угольных бассейнов постоянно следят.

А если террикон гигантский и уследить невозможно? Тогда взрыв и извержение, засыпанные пеплом города и залитые лавой окрестности. Конечно, не все вулканы - терриконы, но если взглянуть в кальдеры тех, что не извергаются, действительно увидишь нечто странное - вместо лавы в жерле Везувия... осыпающаяся порода! Причем слоями, словно он и впрямь образован, как горка золы из печи, которую заботливые хозяева не разбрасывают просто так, а сносят после топки в определенное место. Если допустить, что большинство вулканов действительно отвалы, становится понятно, почему с ними соседствует столько шлаковых конусов (у Толбачика их целых 12!).

Но такой ролик не один, не только Павел Ульянов заметил странности в пейзаже планеты Земля. Посмотрите в серии "Ткань Мироздания" фильм пятый, который называется "Рудник". Тема та же: почти все нужно вырыли, а ненужное (конечно не нам!) засыпали. Причем в настоящее время добыча идет преимущественно под водой, видно тем, кто добывает, водная среда привычней. Как тут не вспомнить непонятное пристрастие многих народов к изображениям драконов, змей или ящеров?

В "Руднике" появление пустынь посреди, например, Австралии (и впрямь - откуда она там?) объясняется не разрушением гор. а высыпанием отработанной породы - песка. Таких мест на Земле много, а все объяснения геологов о том, что это ветром нанесло, не вызывают доверия.

Пересказывать особенно фильмы - дело неблагодарное и ненужное, посмотрите сами. Если заинтересует, сделаете свои выводы, но даже если категорически не согласитесь с авторами, на окружающий пейзаж будете смотреть иначе, обещаю.

Конечно, представить, что все человечество лишь обслуживающий персонал рептилоидов, добывающих на планете нужные им материалы и постепенно превращающих ее в склад отработанной породы, трудно. Кто-то пожмет плечами, мол, глупость несусветная, а кто-то откроет карту океанского дна и примется искать признаки деятельности высших существ. Кстати, обратите внимание на территорию между Австралией и Антарктидой. Какой процесс способствовал образованию на дне ровных прямых полос длиной в сотни километров?

А Тихий океан вокруг острова Пасхи? Попробуйте на Wikimaps медленно двинуться по тихоокеанскому дну на запад от чилийского залива Корковада. Я не говорю о четко расчерченном дне, где линии под прямым углом и явно следы какой-то техники. Но немного погодя на 98-м градусе вы наткнетесь на непонятную "змейку" с очень своеобразной головкой. Если Wikimaps не сгладит картинку (так уже бывало, за несколько дней "потерялся" ровненький прямоугольник вплотную к Новой Земле у северо-восточного побережья), то увидите дугу из одинаковых холмиков, все пространство внутри которой словно освещено из какого-то источника. И таких мест на дне мирового океана много, очень много...

Впрочем, можете не смотреть, ведь жить, не подозревая что-то сверх показанного в новостях, много проще. А не задавать лишние вопросы безопасней и спокойней".

На дне морей и океанов действительно можно найти много интересного, в том числе и явно искусственные структуры, образующие идеальные прямые линии и даже гигантскую подводную стену, разделяющую планету на две части. Но лично я советую использовать для их поиска и просмотра "Бинго-карты", потому что на сервисе "Гугл" уже многое "подтерли" и заретушировали. Очевидно, чтобы наиболее любопытные не задавали дурных вопросов.

Но рано или поздно "сильным мира сего", все же, придется рассказать человечеству правду, как бы сильно она не пугала наиболее истеричных натуры, цепляющиеся за ограниченные догмы давно устаревших представлений. На самом же деле "предотвращение массовой паники" - это лишь предлог, чтобы продолжать держать человечество в неведении в отношении новейших технологий, плодами которых мировая "элитка" и ее прислуга уже давно пользуются в тайне от остального человечества.

Автор: MK-Cinema. Альтернативные версии истории.