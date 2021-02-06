Всего прошло за период 30-40 годов около 2.3 миллионов,включая “деклассированный городской элемент” типа проституток и попрошаек. Многие люди оттуда успешно бежали, были отпущены по достижению 16 лет, отпущены по причине поступления на учебу в высшие либо средние учебные заведения.



Глава 2. “Сталинские репрессии”.



Правда что было осуждено 40 миллионов? Нет, это ложь. с 1921 по 1954 год за контрреволюционные преступления было осуждено 3777380 человек, из них к ВМН – 642980 человек. За весь этот период общее количество заключенных не превышало 2.5 миллиона, за это время всего умерло около 1.8 миллиона, из них политических примерно 600 тыс. Львиная доля смертей пришлась на 42-43 годы.



Такие писатели как Солженицын, Резун, Лев Разгон, Антонов-Овсеенко, Рой Медведев, Вылцан, Шатуновская – лжецы и фальсификаторы. Разумеете, ГУЛАГ или тюрьмы не были “лагерями смерти” подобно нацистским, каждый год из них выходило 200-350 тысяч человек, срок заключения которых оканчивался. Еще один момент, в СССР – Николаев, убивший Кирова это явный “политический, а вот в США Освальд, убийца Кеннеди, – уголовный.



Очередная наглая ложь о тотальном репрессировании репатриантов. В действительности всего лишь несколько процентов были осуждены и направлены отбывать срок. Думаю, очевидно, что среди репатриантов находились бывшие “власовцы”, каратели, полицаи.



Голодомор, разумеется, не был спланированным, число жертв было около до 3 миллионов в 1932-33 годах. Многократно преувеличены потери при выселении народов: чеченцы, крымские татары, они составили около 0.13%.. Земсков не оценивает причины выселения.



Земсков определяет количество репрессированных (высланные “кулаки”, переселенных народы, осужденные по статье 58, пострадавшие по религиозным мотивам, казаки и т.д.) в 10 миллионов. ( у “Мемориала” – 14 миллионов).



За временной период 1918 по 1958 годы на территории СССР жило около 400 миллионов человек, то есть 2.5% населения СССР подверглось репрессиям. Соответственно, 97.5% (!) населения СССР никаким репрессиям не подвергалось.



Глава 3. Накануне войны.



Правда что советские люди боялись и ненавидели власть? Нет, это ложь. Перед войной люди понимали ее неизбежность и готовились, но надеялись что ее не будет. Отношение к Красной Армии было замечательное. “Армия лучшая школа для крестьянской молодежи”. Цивилизация СССР была молодым, здоровым, уникальным организмом, с огромным потенциалом развития и усложнения. Ее духом была боевитость, готовность к труду, подвигам, самопожертвованию. Можно лишь удивляться близорукости Гитлера, который считал что она развалится при первом нажатии.



Разумеется, СССР имел группы с антисоветскими настроениями, но они составляли ничтожное количество населения. СССР был воплощением идеалов Октября, страной с великими социальными завоеваниями, государство рабочих и крестьян с высочайшей пассионарностью. Народы СССР были готовы защищать не только свою землю, жизни своих близких, но и государственный и общественный строй СССР. Режим СССР оценивался современниками как самый справедливый и лучший. Приятно читать, что несмотря на мощнейшие попытки зарубежных историков и российских очернить Великую Отечественную Войну, представить ее как “войну режимов”, у них до сих пор этого сделать не получилось. На кону не стояло выживание режима, стояла судьба и физическое выживание народов СССР, в первую очередь русского.



Глава 4. В годы войны



Правда что народ хотел сбросить “иго большевизма”?

нет, это ложь. Советские крестьяне расценивали колхозную землю как свою. Немцев глубоко поразил крестьянский патриотизм, поддержка крестьянами советской армии. Западные исследователи ошибочно считают что дело в просчетах немецкого командования, которое не сдержало зверства своей армии и таким образом “просчиталось” в политике “привлечения” крестьян на свою сторону.



Наиболее никчемные историки пишут что “советские крестьяне протянули руку нацистам, а те ее не приняли”. Советский народ, крестьяне, в своем подавляющем большинстве, никакой руки нацистам не протягивали, советская власть была их властью, в немцах они видели убийц и захватчиков. Коллаборационизм некоторых крестьян, это редчайшее исключение, даже среди ссыльных “кулаков”.



Еще одной ложью является утверждение о принудительном труде в колхозах\совхозах. (Разумеется, еще раньше люди вступали в колхозы добровольно, колхоз\совхоз это более прогрессивная и эффективная форма организации чем индивидуальное или фермерского хоз-во). Люди осуществляли трудовой подвиг не под страхом наказания, а за счет высочайшей мотивации помочь фронту, стране, своим близким воюющим с врагом. Из среди крестьян вышло множество инициатив: ударный труд, новые. более эффективные методы работы, соц. соревнование, соц. обязательства.



Это все происходило на фоне резкого сокращения количества рабочей техники, рабочих рук, с\х площадей. Они говорили: “Трактор это наш танк на котором мы идем в бой за урожай!” Именно этот труд, когда ребенок или старик выполнял 50% нормы взрослого, а взрослый несколько норм и есть показатель величия народа, его подвиг. (77)



Глава 5. Правда что НКВД репрессировал наших пленных и репатриантов? Нет, это ложь.



Разумеется, Сталин не говорил: “у нас нет отступивших или попавших в плен, у нас есть предатели”. Политика СССР не ставила знак равенства между “предателем” и “попавшим в плен”. Предателями считались “власовцы”, полицаи, “казаки Краснова” и прочая мразь на которую камлает предатель Просвирнин.



Да и то, власовцы не получили не только ВМН, но и даже тюрьмы. Их отправили в ссылку на 6 лет. Многие предатели не получили никакого наказания когда выяснилось, что они вступили в РОА по пытками голодом. Большинство насильно вывезенных на работу в Европу, успешно и быстро пройдя проверку, вернулись по домам. Мифом также является утверждение. что многие репатрианты не хотели возвращаться в СССР.



После освобождения советских военнопленных из нацистских лагерей из 1,8 млн. выживших не прошли проверку на предмет сотрудничества с немцами 333 тыс. человек. Они получили наказание в виде ссылки и жизни в поселениях сроком на 6 лет. Так что если Сталина за что и винить… так это излишней гуманизм к тем же предателям, которые служили в РОА.

От Виктора Земскова по результатам многолетних архивных исследований.Глава 1. “Великий Перелом”.Правда ли что в ссылку было отправлено 15 миллионов крестьян? Нет, это ложь. Было раскулачено около 3.5 миллионов, выслано (Казахстан, Север) примерно 2.1 миллионов.