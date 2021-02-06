В годы, когда началась перестройка, а вместе с ней — невиданная гибридная война против Советского Союза, враг для нанесения своих ударов использовал тему «костей», на которых, по утверждению врага, было построено Советское государство. Все демократические газеты, журналы, все теле- и радиостанции говорили о костях. О костях ГУЛАГа, которыми засыпаны места великих строек. О костях солдат, которыми «кровожадные полководцы» устлали поля сражений. Не говорилось о великих достижениях советского строя: о полёте в космос, о первом ядерном реакторе, о великих преобразованиях Сибири, о прекрасной советской литературе и музыке. Только кости! Как сказал Блок: «То кости лязгают о кости…»

Уязвимым местом сегодняшней России является чудовищная коррупция, ужасное нарастающее неравенство, богатство одних — с дворцами, яхтами, самолётами, несметными миллиардами — и нищета других, брошенных государством на произвол судьбы. И это уязвимое место, эта «территория дворцов», стала целью гибридных ударов противника. «Дворцы! Дворцы!» — звучит из мегафонов демонстрантов. «Дворцы! Дворцы!» — раздаётся по либеральным радиостанциям и телеканалам. И уже не говорится о достижениях Путина, воссоздавшего государство Российское. Не говорится о возвращении Крыма, о Крымском мосте, о возрождении высокотехнологичной оборонной индустрии, о восстановлении армии, о влиянии России на мировой арене. Не говорится о тех громадных усилиях, что удержали территориальную целостность страны, погасили войну на Кавказе и «парад суверенитетов». Всё это забыто. Только дворцы, дворцы, дворцы.

Противник государства, обладая оснащёнными интеллектуальными группами, безошибочно выбирает уязвимые места и наносит по ним точные беспощадные удары. Эти группы состоят не только из разведчиков, политиков, политологов, политконструкторов, мастеров информационных технологий и искусных устроителей уличных беспорядков. В них — историки, философы, специалисты по православию и исламу, знатоки национальных проблем, метафизики, понимающие тайну русских кодов и знающие, как эти коды заглушить, экстрасенсы и маги. Недаром среди множества приёмов, которыми сегодня пользуется противник государства Российского, мы видим шествие шамана. Этот пресловутый загадочный шаман уже много лет днями и ночами идёт в Москву, и народ подсмеивается над ним, сочувствует, готов ему внимать. И глубинный, связанный с русским язычеством шаманизм, который присутствует в нашем народе, откликается на этот изощрённый гибридный приём.

Есть ли у современной российской власти ответ на приёмы тотальной войны? Сделает ли она миллиардера Ротенберга владельцем этого дворца? Или передаст чертог детям-сиротам? Или расселит в нём обездоленных, сгорающих в своих странноприимных домах пенсионеров и ветеранов? Чем ответит власть на нарастающее недовольство народа, который наблюдает из своих утлых посёлков полёты великолепных лайнеров и плавающие по лазурным морям яхты? Слышит имена Абрамовича, Ротенберга, Фридмана, любуется на Константиновский дворец в Стрельне, построенный благодетелем Алишером Усмановым? Эти вопросы не могут остаться без ответа. Их не заглушить лязгом щитов и стуком дубинок. От того, как ответит государство на эти вопросы, зависит его будущее.

В своей Давосской речи Путин отметил нарастающее во всём мире чудовищное неравенство, при котором мировое богатство находится в руках одного процента, а всё остальное население нищает и проваливается в бездну нищеты. Он говорил о мире в целом. Но, быть может, и о России?

Заявленное когда-то развитие так и не состоялось, не было рывка ввысь, а только непрерывное скольжение вниз. Мы ждали, что Крымская весна охватит не только Донбасс, но и всю Новороссию, однако атака ополченцев была остановлена, и мы годами смотрим, как население Донбасса посыпается бомбами и танковыми снарядами, и текут гробы, текут слёзы. В этой тоске народ забыл о солнце Крыма.

Возможна ли в нашем государстве трансформация общества, превращение его из общества неравенства в общество солидарное? Способна ли власть запустить процесс очищения, без которого мы всё больше и больше превращаемся в пустынную территорию, через которую проходит газовая труба, а вокруг танцуют ансамбли песни и пляски, да строятся на потеху иностранным туристам этнические заповедники?

Царская власть расстреливала и вешала революционеров в 1905 и 1917 годах. Победившие революционеры расстреляли царя, его окружение, дворянство и церковь. Были гонимы фрондёры и диссиденты. И на улице Горького советская дивизия Дзержинского лупила дубинками колонны перестройщиков. Когда победили перестройщики, они разогнали всё советское, а в 1993 году из танков стреляли по «красно-коричневым». Сегодняшняя власть разгоняет бунтующую молодёжь и сторонников Навального. И не хочется думать, что произойдёт, если нынешние либералы придут к власти, какая лютая ненависть и кровь изольются из их кремлёвских кабинетов.

Как прекратить череду насилий, сопровождающих нашу историю? Кто остановит колесо, которое скачет по ухабам и рытвинам русского времени?

В эти дни уличных демонстраций и стука дубинок завершается целый период русской истории. Начинается другой. Как откликнется власть на вызовы русской истории?

В своей поэме «Возмездие» Александр Блок писал: «Кто меч скуёт? — Не знавший страха».

Проханов Александр Андреевич (р. 1938) — выдающийся русский советский писатель, публицист, политический и общественный деятель. Член секретариата Союза писателей России, главный редактор газеты «Завтра». Председатель и один из учредителей Изборского клуба.

Обложка: Илл. Геннадий Животов. «Не хочу быть дворянкой столбовою, а хочу быть Ротенберга женою…»