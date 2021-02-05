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В Британии заблокировали китайский канал CGTN

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В Британии запрещена трансляция китайского телеканала CGTN.

«Мы не можем одобрить заявку на передачу лицензии CGTN, поскольку эта корпорация контролируется Коммунистической партией Китая, что не разрешено британским законодательством в области вещания», — отмечается в тексте заявления британского регулятора.

И снова торжество свободы слова.
Однажды, в Британии таким же образом заблокируют работу российских телеканалов, которые объявят источниками дезинформации авторитарного режима.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6527143.html
Метки: Британия, Китай, цензура
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