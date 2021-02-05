В Британии заблокировали китайский канал CGTN
В Британии запрещена трансляция китайского телеканала CGTN.
«Мы не можем одобрить заявку на передачу лицензии CGTN, поскольку эта корпорация контролируется Коммунистической партией Китая, что не разрешено британским законодательством в области вещания», — отмечается в тексте заявления британского регулятора.
И снова торжество свободы слова.
Однажды, в Британии таким же образом заблокируют работу российских телеканалов, которые объявят источниками дезинформации авторитарного режима.
«Мы не можем одобрить заявку на передачу лицензии CGTN, поскольку эта корпорация контролируется Коммунистической партией Китая, что не разрешено британским законодательством в области вещания», — отмечается в тексте заявления британского регулятора.
И снова торжество свободы слова.
Однажды, в Британии таким же образом заблокируют работу российских телеканалов, которые объявят источниками дезинформации авторитарного режима.
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