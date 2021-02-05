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Что привело к катастрофе современной цивилизации. А. Дугин

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8V5FqSEXXYw
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 37026 32392
    Вячеслав 51 мин. назад

      Катастрофы, в полном понимании этого слова, пока нет, но нас к ней упорно двигают те, кто в ней заинтересован… Чтобы и тут поиметь свой гешефт… А будущее будет светлым… Не вдаваясь в подробности, можно с уверенностью сослаться на то, что всё в мире циклично и повторяемо, как время суток… Сейчас время мрака закончилось и наступает утро…

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