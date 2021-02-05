Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Катастрофы, в полном понимании этого слова, пока нет, но нас к ней упорно двигают те, кто в ней заинтересован… Чтобы и тут поиметь свой гешефт… А будущее будет светлым… Не вдаваясь в подробности, можно с уверенностью сослаться на то, что всё в мире циклично и повторяемо, как время суток… Сейчас время мрака закончилось и наступает утро…