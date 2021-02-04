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Торговые сети захватили Россию. Кому они принадлежат? С. Ануреев, В. Яценко

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3009qDn-qYs
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 5575 4827
    прохожий 38 мин. назад

      Как и предполагалось, ещё на заре внедрения торговых сетей в нашу жизнь.
      Вначале вытеснить мелких конкурентов, а потом диктовать цены.
      Именно сейчас, когда не проходят цветные революции обычным путём, торговые сети будут поднимать недовольство населения, диктуя высокие цены, обогащая иностранных инвесторов.

    • 5575 4827
      прохожий 35 мин. назад

        Торговля должна быть в руках государства и при обратной связи с населением, при предельно прозрачных манипуляций с ценами и перекупщиками.

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