Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры,
и соприкоснуться с источником глубокой истины.
Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:
Как и предполагалось, ещё на заре внедрения торговых сетей в нашу жизнь.
Вначале вытеснить мелких конкурентов, а потом диктовать цены.
Именно сейчас, когда не проходят цветные революции обычным путём, торговые сети будут поднимать недовольство населения, диктуя высокие цены, обогащая иностранных инвесторов.
Торговля должна быть в руках государства и при обратной связи с населением, при предельно прозрачных манипуляций с ценами и перекупщиками.