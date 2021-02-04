США готовят новые санкции против РФ “из-за Навального”
В Конгресс США внесен новый законопроект о санкциях против РФ из-за ситуации с Навальным. Законопроект внес сенатор от штата Флорида Марко Рубио.
Новый санкционный пакет подразумевает санкции против произвольного числа лиц, активы которых на территории США будут заморожены, а им самим будет отказано в выдаче виз. Какой ужас (нет). Жалеть ли чиновников, которые до сих хранят деньги в США или скупают там недвижимость? Конечно же нет. Уж сколько было разговоров на эту тему и призывов "Завязывать".
PS. Вот видите, можно прекрасно обойтись без унизительных просьб к Байдену.
Санкции вводили, вводят и будут вводить. Конечно же не из-за ситуации с Навальным, а исходя из логики новой Холодной войны. Конкретный повод не обязателен, его всегда можно придумать. И смена Трампа на Байдена тут ничего не изменит. Точно также, как санкции сами по себе ничего принципиально не поменяют. Ни в отношении России к США, ни в отношении США к России.
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