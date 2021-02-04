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Рейдерские захваты прибыльного российского бизнеса за рубежом стали нормой

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В декабре 2020 года американский сенат одобрил оборонный бюджет, содержащий новые санкции против "Северного потока-2". Документ поступил на подпись президенту, но президент США Дональд Трамп наложил на него вето, тем самым вернув его парламентариям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкции против "Северного потока-2" неприкрытой ковбойской рейдерской атакой.

Также уже несколько лет Фонд защиты прав инвесторов в иностранных государствах оказывает организационное, экспертное и юридическое сопровождение иска гражданина РФ к Литовской Республике. В 2011 году литовский банк SNORAS, главным акционером которого был россиянин, незаконно национализировали и начали процедуру банкротства. Негативные последствия ощутили на себе тогда многие организации, в том числе и латвийский Krājbanka. Сбор доказательств по делу продолжается. Так, например, крупнейшее литовское издание "Республика" недавно опубликовало материал Фонда о подаче заявления в Окружной суд США о раскрытии информации о деятельности бывшего директора Департамента экономики Банка Литвы Миндаугаса Лейки.

Публикация вызвала живой интерес у читателей - общественность хочется знать об истинных причинах незаконной национализации банка SNORAS.

Подписчики оставили более сотни комментариев. "Банк был ликвидным, работал без сбоев", "Не сдавайтесь!", "Грустно, что эти процессы занимают столько времени", "Борьба за справедливость", "Лед тронулся!", - пишут под статьей.

По материалам

Источник: https://t.me/lic_fund
Метки: SNORAS, бизнес, газопровод, литва, рейдеры, Трамп
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