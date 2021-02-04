Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире информационного агентства “Аврора” журналист Михаил Кокорев и мой сегодняшний собеседник политический консультант Анатолий Александрович Вассерман. Здравствуйте, Анатолий Александрович.

Анатолий Александрович, ну по традиции скажите пожалуйста, что Вы бы отметили, какие события прошедшие за последнюю неделю?

Пожалуй, самое важное для меня событие, то что так и не удалось учинить сколько-нибудь серьёзное безобразие по поводу Навального. Вторая попытка оказалась ещё слабее первой, что лично меня радует. И как обычно в связи с этим порадовала аккуратность действий российских силовиков, которые строго исполняют требование памятное нам по событиям почти восьмидесятилетней давности не поддаваться на провокации. Это тяжело, но им удается.

Да, я согласен. Силовики уже второй раз поняли, как работать с соцсетями, быстро за неделю провели зачистки, арестовали основных зачинщиков конфликта, отправили под домашний арест тех кто нападал на полицию и прочее. И даже тех, кто просто призывал скрываясь за маской тик-токовой, ну вот этой автоматической маской, которая накладывается. Даже таких брали. В общем то, можно сказать, что цифровое, как многие говоря “рабство” наступило, ребят за вами не просто следят, вас знают давным-давно и поэтому, когда кто-то говорит, о том, что перейти к “цифровому рабству” это нечто ещё долгосрочное и нужно подождать, нет, вас уже видят, знают и если надо придут куда надо и зададут.

Более того я подозреваю, что на самом деле многих фигурантов этих дел зафиксировали уже давно. В конце-концов, большая часть задержанных достаточно активна во всяких социальных сетях и в этих же социальных сетях содержится вполне достаточно информации для поиска. Так что и скорее всего проверяли в первую очередь по социальным сетям, а уж потом смотрели чьи данные из сетей более менее стыкуются с тем, что засняли камеры видео наблюдения.