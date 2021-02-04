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О Юлии Навальной, Кадырове, Сёмине, Шевченко, о Крыме и о том, почему сдулся Шнуров

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bSpnq5kWT2Y
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7 Комментариев » Оставить комментарий
  • 16289 13507
    марина час назад

      Миры ,послушайте немного.

      • 26301 4031
        Русофилмарина 51 мин. назад

          Слушать Гоблина?
          Гоблин он-же для Гоблинов и это Прям на лбу у него напсЯно.
          Ты тоже гоблинша?

          • 16289 13507
            маринаРусофил 44 мин. назад

              честно рассказывает про бизнес блогеров ,которых потом приглашают в партию или открывают ему За Правду,НОД ,обижается ,что Кургинян переболтал его и отобрал публику ,предложив им революционную игру с майками ,звездами,оружием.Все борются за количество охлоса,почему не послушать иногда ,правильно про грязного Шнура ,оседлавшего твоих шариковых,а сам трус из трусов(спор с Пригожиным) ,подженили его на богатой и умной и повели его наверх,поскольку млн лайков ,как у Бузовой-в других ролях ,типа ведущего с Лейлой Шеварнадзе ,смотрится убого.Но здесь пытались видеть в нем красавца и ты в том числе -он же чистый Кашпировский ?

        • 16289 13507
          марина 56 мин. назад

            Китайский Тик Ток все признают верхом деградации и особенно детей ?Зачем это Китаю -понятно ,там культура с их зомби -животными со своими страстями (попы ,грязьу 5-10 летних),но зачем Россия разрешила ?-потому, что не было вначале политики ,а теперь и туда пришла она и что теперь -Китай друг??

            • 26301 4031
              Русофилмарина 48 мин. назад

                Кто эти ” Все” ??
                Кто признаёт?
                Ты и Гоблин?
                И такие как Вы?
                Так Вы не “все”.
                И дети многие этим ” Тик-Током” не интересуются.
                Некогда и глупо.
                Лучше в шахматы обыграть кого-то из взрослых в интернете.

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