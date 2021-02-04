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Миры ,послушайте немного.
Слушать Гоблина?
Гоблин он-же для Гоблинов и это Прям на лбу у него напсЯно.
Ты тоже гоблинша?
честно рассказывает про бизнес блогеров ,которых потом приглашают в партию или открывают ему За Правду,НОД ,обижается ,что Кургинян переболтал его и отобрал публику ,предложив им революционную игру с майками ,звездами,оружием.Все борются за количество охлоса,почему не послушать иногда ,правильно про грязного Шнура ,оседлавшего твоих шариковых,а сам трус из трусов(спор с Пригожиным) ,подженили его на богатой и умной и повели его наверх,поскольку млн лайков ,как у Бузовой-в других ролях ,типа ведущего с Лейлой Шеварнадзе ,смотрится убого.Но здесь пытались видеть в нем красавца и ты в том числе -он же чистый Кашпировский ?
.
Ну и?
Да похрену и Шнур и Кургинян и все осталные Сёмины и их сплетни и скандалы.
Тебе нравится нырять в клозет с *******?
Китайский Тик Ток все признают верхом деградации и особенно детей ?Зачем это Китаю -понятно ,там культура с их зомби -животными со своими страстями (попы ,грязьу 5-10 летних),но зачем Россия разрешила ?-потому, что не было вначале политики ,а теперь и туда пришла она и что теперь -Китай друг??
Кто эти ” Все” ??
Кто признаёт?
Ты и Гоблин?
И такие как Вы?
Так Вы не “все”.
И дети многие этим ” Тик-Током” не интересуются.
Некогда и глупо.
Лучше в шахматы обыграть кого-то из взрослых в интернете.