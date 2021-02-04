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“Мне стыдно, что я поверила клоуну”

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Опрос на улице относительно закрытия по отмашке американцев трех крупнейших телеканалов Украины.
Очень показательные мнения.



Да, а ведь было немало тех, кто всю клоунаду с Голобородько воспринимал всерьез.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6525494.html
Метки: Зеленский, опросы, социология, США, Украина, цензура
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