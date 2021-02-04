“Мне стыдно, что я поверила клоуну”
Опрос на улице относительно закрытия по отмашке американцев трех крупнейших телеканалов Украины.
Очень показательные мнения.
Да, а ведь было немало тех, кто всю клоунаду с Голобородько воспринимал всерьез.
Очень показательные мнения.
Да, а ведь было немало тех, кто всю клоунаду с Голобородько воспринимал всерьез.
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Закрыли и закрыли. Я лично телевизор не смотрю, тем более в Украине.
А нам как стыдно что на Украине все друг другу поверили.
Теперь на Украине полезно поголодать.
Едят два людоеда клоуна…
- Ну, как тебе?
- Да так, не смешно…
А в Белоруссию решили все таки привезти вакцину пептидную. И еще привезут Зюганова.