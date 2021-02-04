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Кто начал вторую мировую войну? Германия, СССР, Англия, Франция…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2v98mLSVfPY
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 26301 4031
    Русофил два часа назад

      Не было 2-й мировой.
      С 1905 и по сегодня просто ДЕЛЁЖ Российской империи Ольденбургских.
      Это одна непрекращающаяся “война”.
      Одни хапают а призывают других умирать за ими ХАПНУТОЕ

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    • 17974 13880
      Ъ час назад

        Русофил…Это,конечно,конченный мыслитель…

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