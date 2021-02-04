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Не было 2-й мировой.
С 1905 и по сегодня просто ДЕЛЁЖ Российской империи Ольденбургских.
Это одна непрекращающаяся “война”.
Одни хапают а призывают других умирать за ими ХАПНУТОЕ
это так ,но войны не было для политруков, а у народа была и очень реальная и они отстояли свою землю.
Свою?
Откуда у них земля?
Ты что плетёшь?
Пьяная шоле?
Земли по 6 соток под дачу и то не всем.
Они отстояли ВЛАСТЬ для Сталинидзе.
Чё молодцы
Русофил…Это,конечно,конченный мыслитель…