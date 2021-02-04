В МИД РФ прошел обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу СНВ-3

Таким образом, Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США продлен. По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, это решение было принято на условиях Москвы.

Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись Россия и США. Оно будет действовать до 5 февраля 2026 г. В ведомстве выразили надежду, что достигнутое с Вашингтоном понимание «относительно судьбы краеугольного для международной безопасности договора позволит преодолеть преобладавшую в последние годы вследствие деструктивной политики США тенденцию к слому механизмов контроля над вооружениями и нераспространения».

Госсекретарь США Энтони Блинкен уже поспешил заявить, что Вашингтон после продления СНВ-3 намерен обсудить с Москвой снижение возможных рисков и вероятности конфликта. И без лишней скромности отметил: «Мы взаимодействуем с Российской Федерацией таким способом, который соответствует американским интересам, например, стремясь к пятилетнему продлению ДСНВ и широким обсуждениям, чтобы снизить вероятность кризиса и конфликта». Лукавит американский чиновник.

Именно Россия несколько лет настойчиво предлагала продлить этот единственный оставшийся в силе документ из системы двусторонних российско-американских договорных отношений, который, как неоднократно подчеркивали в Москве, может удержать мир от самоуничтожения.

Но Трамп вел себя как слон в посудной лавке, ломая подряд все международные соглашения. (Видимо, не случайно слон — символ Республиканской партии США). Его преемник 46-й президент США Джо (Джозеф) Байден буквально на второй день после вступления в должность сделал заявление о готовности продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3). На такое решение он пошел отнюдь не из добрых побуждений, миротворец из него, увы, никакой. По его мнению, ограничения в стратегических вооружениях должны, в первую очередь, сыграть на руку США, которые в последнее время заметно отстают от России в ядерных вооружениях. (Заметим, не по количеству, но — по качеству и эффективности, и не только ядерного оружия.) Небезызвестная Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома, сказала тогда: «Продление документа еще более важно ввиду того, что отношения с Россией в данный момент являются враждебными. Договор — это единственный оставшийся документ, ограничивающий российские ядерные силы, и это является опорой стратегической стабильности между нашими двумя странами». И сказала это с таким видом, будто у США вообще нет ядерного оружия и не они занимаются его модернизаций, не насыщают Западную Европу атомными бомбами.

Впрочем, настаивая на продлении СНВ-3, в России не рассчитывали на миролюбие США. И совершенно не важно, что они там теперь говорят. Для нас имеет значение, что мир получил паузу на целых пять лет, и, казалось бы, можно, наконец, вздохнуть спокойнее. Не тут-то было!

Вдруг как черт из табакерки выскакивает глава Стратегического командования ВС США (USSTRATCOM) адмирал Чарльз Ричард и заявляет о возможности ядерной войны с Россией или Китаем.

В статье «Формирование стратегического сдерживания XXI века» для февральского выпуска официального издания Военно-морского института Соединённых Штатов он утверждает, что со времен распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать возможность прямого военного столкновения с ядерной державой, но сейчас ситуация изменилась. Адмирал уверен, что исключение возможности использования ядерного оружия со стороны вероятных противников Вашингтона ошибочно.

Как считает Ричард, пока министерство обороны США сосредоточилось на борьбе с терроризмом, Россия и Китай якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами, невиданными со времен разгара холодной войны. Подобные действия, по мнению американского адмирала, не должны оставаться без ответа со стороны Вашингтона. Кроме того, он указал на «отрезвляющий» рост стратегических возможностей Китая и России. В частности, Ричард подробно описал модернизацию российских ядерных сил и разработку Москвой новых вооружений.

Можно было бы разобрать по косточкам всю адмиральскую публикацию и с цифрами и фактами в руках доказать, что именно Вашингтон проводит агрессивную политику, используя армию и флот в интересах своего бизнеса, прежде всего, транснациональных компаний. А надо ли это вообще делать? Вопреки здравой логике США, как это у них принято, будут с упорством дятлов твердить об «агрессивной» России, нести ахинею о приближении ее вооруженных сил к «границам НАТО» и т.п. К тому же образ современной России уже крайне демонизирован. Короче говоря, караван должен идти дальше… Да и статья Ричарда вызвала совершенно другие аналогии.

Не покидало ощущение дежавю. Но где все это я мог видеть и слышать, причем давным-давно? И не в столь угрожающих тонах. Наоборот. Вот не могу вспомнить откуда эта игра слов? Из какого диалога? Подскажите. На вопрос «Да как он смел?» звучит парадоксальный ответ: «А смел он от страха стал». Именно от страха перед возросшей мощью России командующий USSTRATCOM осмелел настолько, что вмешался в международные отношения со своей «перпендикулярной» позицией в тот момент, когда на кон была поставлена дилемма войны и мира. При этом, без сомнения, он изложил позицию большей части американского генералитета. А за плечами этих господ стоит, как известно, ВПК государства с его астрономическими суммами, выделяемыми из оборонного бюджета.

Наши политики и военные эксперты оценили выступление адмирала традиционно: как попытку в очередной раз надавить на американское правительство и законодателей с целью увеличения средств на оборону. Прием не нов. Но, думаю, на этот раз причина панической публикации действительно в реальной боязни США лишиться окончательно и бесповоротно своих преимуществ в военной мощи перед Россией. Впрочем, они уже лишились их. И продление ДНСВ вполне можно рассматривать как намерение сохранить хотя бы статус-кво. Думаю, страхи американских командиров совершенно обоснованы: Россия достигла уникальных успехов в укреплении своей обороноспособности. Чтобы перечислить все достижения российского ВПК, не хватит и сотен страниц. Остановлюсь потому только на тех, которые могли столь сильно впечатлить «наших западных партнеров», что они безоговорочно приняли условия Кремля по продлению СНВ-3.

По данным популярного портала Global Firepowe, российская армия заняла первое место в рейтинге сильнейших армий Европы за 2020 г. На второй и третьей строчках расположились Франция и Великобритания, Турция вышла на четвертую позицию, за ней расположилась Италия. В мировом рейтинге Россия на втором месте.

Но надо принять во внимание, что специалисты Global Firepowe не учитывали наличие ни ядерного оружия, ни гиперзвукового, которого кроме России ни у одной страны Запада нет. Тем не менее список выглядит достаточно внушительно. И теперь посмотрим лишь на некоторые показатели в оснащении ВС РФ из тех, что вызывают панику у американцев (и НАТО в целом).

Ричард целенаправленно акцентировал внимание читающей военно-политической публики США на «отрезвляющем» росте стратегических возможностей России (и Китая). Хотя, думаю, вряд ли в полной мере дошло до них, что, во-первых, им не удастся втянуть нас в очередную гонку вооружений, во-вторых, что они уже проиграли любую гонку, которую им придется раскручивать совместно с их партнерами по НАТО и ЕС. И главное для нас — без России. Чтобы постараться хотя бы догнать Россию. Но на сегодняшний день это уже практически невозможно.

К концу 2020 г. современные вооружения по силам общего назначения в ВС РФ составили 70,1%, а в ядерных силах достигли 86%. При этом, как отмечал недавно министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, в «РВСН более 95% пусковых установок содержатся в постоянной готовности к боевому применению».

Министр также констатировал, что «наша ядерная триада поддерживается на уровне, позволяющем гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание». В целом за последние 20 лет уровень современных вооружений в силах общего назначения вырос в 5,84 раза, а в силах ядерного сдерживания — в 2,46 раза. Совершенно очевидно, что Россия сделала гигантский рывок в военном строительстве.

Для примера. Американцам и в обозримой перспективе нечего будет противопоставить российским МБР типа «Сармат» и гиперзвуковому планеру «Авангард» с необычайной дальностью полета и мощными средствами поражения. Так, в ракетном комплексе «Авангард» в качестве носителя используется баллистическая ракета УР-100Н УТТХ. Она оснащается одним планирующим гиперзвуковым боевым блоком 15Ю71, скорость которого достигает 28 Махов, т. е. в 28 раз превышает скорость звука. На данный момент на боевом дежурстве стоят две пусковые установки ракетного комплекса «Авангард». По некоторым данным, до конца 2020 г. на боевом дежурстве должны были стать уже четыре установки.

Ракетный комплекс РС-28 «Сармат» представляет собой тяжелую жидкостную межконтинентальную баллистическую ракету с дальностью полета до 18 тыс. км. Уже завершены бросковые испытания данной МБР, летные испытания запланированы на 2021 г. В течение этого года на боевое дежурство в РВСН должны стать также 13 пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс» (шахтного и мобильного базирования).

Кстати, китайское издание Sohu написало, что США до сих пор не смогли разработать системы, способные перехватывать российские ракеты. В Sohu отметили, что китайское гиперзвуковое вооружение ничуть не хуже, и если Китай и Россия объединят усилия в разработке оружия, то это станет настоящим кошмаром для США.

В России гиперзвуковое оружие создали и для флота. В начале октября прошлого года Генштаб сообщил об успешном испытательном пуске гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков». Как стало известно, боеприпас достиг скорости в более чем 8 Махов — примерно 9,5 тыс. км/час и преодолел 450 км всего за 4,5 минуты. Предполагается, что в перспективе ракета будет способна уничтожать цели на расстоянии 1 тыс. км и разгоняться до 9 Махов. Этой системой оснастят действующие и строящиеся надводные корабли и подлодки. На рубеже 2025 — 2026 гг., как ожидается, для ВМФ построят два фрегата проекта 22350. Первой субмариной, вооруженной «Цирконом», станет многоцелевая АПЛ «Казань» проекта «Ясень-М». На данный момент подлодка завершает испытания.

Россия также располагает гиперзвуковым оружием воздушного базирования. Речь идет о ракетах «Кинжал». Перехватчики МиГ-31К оснащаются этим оружием с 2017 г. Несколько носителей уже размещены в Южном военном округе, а до 2024 г. «Кинжалами» оснастят авиаполк в Красноярском крае. Отмечается, что комплекс способен уничтожать цели на дальности до 2 тыс. км. Их боеголовки могут быть как обычными, так и специальными — с ядерным зарядом.

Перспективы развития ВС РФ еще более впечатляющие. В 2024 г. уровень современных вооружений в армии и на флоте должен достигнуть 75,9%.

Столь высокие результаты в военном строительстве позволили Владимиру Путину в своем выступлении на коллегии Министерства обороны РФ сделать вывод, что «наша армия и, что особенно важно, ядерная триада вышли на уровень, позволяющий гарантированно обеспечить безопасность России». Как видим, есть чему ужаснуться «непобедимым» янки. Но наибольшее впечатление производит на них все-таки российский «гиперзвук».

Помните, в одной из басен Крылова есть такие слова: мужик и «ахнуть не успел,// Как на него медведь насел»? Так это явно было сказано про пугающего Запад «русского медведя». Сегодня — это оружие, перед которым США бессильны (его в России достаточно). На днях, скажем, появилась информация о скором появлении у России новейшей гиперзвуковой ракеты легкого класса. Сухопутные войска РФ смогут за считанные секунды уничтожать штабы, пункты управления, артиллерию и бронетехнику противника. Ожидается, что новое оружие сможет действовать в радиусе 100 км. Компактные пусковые установки будут монтировать на броневики «Тайфун» и «Тигр». Цели будут обнаруживать беспилотники и бойцы с комплектами КРУС «Стрелец». Планируется, что новое вооружение займет промежуточное место между артиллерией и тяжелыми оперативно-тактическими комплексами (ОТРК) «Искандер-М». Думаю, не за горами и появление в войсках переносных гиперзвуковых комплексов, по крайней мере, все к этому идет. Можете себе представить, скажем, гиперзвуковой гранатомет?

Или взять, например, стратегические крылатые ракеты Х-101 и X-102 (с термоядерной боеголовкой), о которых информации крайне мало. Есть, в частности, данные, что они способны совершать дозвуковой полет к цели длительностью до 10 часов с переменным профилем полета по высоте от 30 метров над землёй. При этом в 2−3 раза превосходят по дальности все имеющиеся у НАТО крылатые ракеты, малозаметны для радаров и имеют точность попадания от 2 до 6 м. Дальность полёта ракеты Х-101 достигает 5,5 тыс. км. По некоторым сведениям, мощность ядерной боевой части Х-102 находится в пределах от 250 килотонн (кт) до одной мегатонны (Мт) в тротиловом эквиваленте. (Для сравнения: бомбы, сброшенные американцами в августе 1945 г. над мирными японскими городами Хиросима и Нагасаки, составляли, соответственно, 15 и 21 кт: погибло около 200 тыс. чел.)

Перечень российского оружия, наводящего страх на американских генералов, настолько длинный, что надо, наверное, и точку ставить. Да и суть проблемы уже понятна — не нашей проблемы, естественно.

Но не только оружия России боятся за океаном, которым уже от западноевропейского ТВД (театра военных действий) не отгородишься, как в былые времена. В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент России отметил, что попытки построения однополярного мира потерпели неудачу, а сама подобная монополия противоречила исторической культурной многоликости цивилизации. Какова здесь роль нашего суперсовременного вооружения, полагаю, долго объяснять не надо. Речь, собственно, идет о том, что рушится тот миропорядок, который держался на военной мощи США. И американские генералы здесь бессильны. Им остается только ахать и охать, что, по сути, и сделал адмирал Ричард. Видимо, от имени и по поручению… Кого? Военного лобби, разумеется. Сегодня амбиции янки в состоянии сдержать только российская военная мощь.

Валерий Панов, Столетие