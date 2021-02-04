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Борьба с дезифнормацией

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Как это все таки прекрасно.

Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс заявила, что приветствует меры украинского президента Владимира Зеленского, принимаемые им в рамках «борьбы с дезинформацией». «Я приветствую решительные действия президента Зеленского по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный ущерб»

Блокировка оппозиционного телеканала – мера по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный ущерб.
Какая хорошая и универсальная причина для блокировки чего угодно. И главное – не надо ничего объяснять.
Если бы этой истории не было, ее стоило бы придумать.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6526662.html
Метки: Британия, Зеленский, Украина, цензура, юмор
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