1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 2. 1931. Вып.2
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 1 1930. Вып.1
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 1 1930. Вып.2
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 1 1930. Вып.3
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 2 1931. Вып.1
01. Толпа безработных собиралась под дождем перед рядами агентств по трудоустройству на Шестой авеню ,Нью-Йорк
02. Тысячи безработных ожидают регистрации в отделениях службы экстренной помощи по безработице в Нью-Йорке. 28 октября
03. Типичная утренняя толпа собиралась в бюро по трудоустройству в ожидании новостей о любых возможностях трудоустройства. Октябрь
04. Безработные отчаянно нуждаются в работе. Когда компания George H. Bowman Co объявила, что возьмет на работу 150 человек на рождественские праздники, соискатели хлынули к зданию на Евклид-авеню, Кливленд
05. Безработные жители Филадельфии спят в коридорах мэрии, спасаясь от холода. 28 сентября
06. Бедняки в очереди за бесплатным углем в Нью-Йорке
07. Очередь безработных, ожидающих бесплатного обеда в муниципальном заведении на Ист-стрит, Нью-Йорк
08. Тысячи безработных ждут бесплатного обеда в Святой миссии в Нью-Йорке
09. Сотни людей выстраиваются в очередь на рождественский ужин в муниципальном заведении Нью-Йорка. 25 декабря
10. Безработные сидят в ожидании ужина в столовой Робинсона, расположенной на 9-й и Плам-стрит, Цинциннати
11. Муниципальные заведения Нью-Йорка накормили в Рождественские дни 10 000 человек, в том числе около 100 женщин, а также во время еды полицейский оркестр развлекал их. Вот очередь голодных мужчин, ожидающих входа в муниципальное заведение на 25-й улице
12. Полиция помогает разносить еду из грузовиков нуждающимся мужчинам и женщинам Нью-Йорка
13. Эми Семпл Макферсон-Хаттон, известная евангелистка, недавно открыла столовую, где кормят голодных жителей Лос-Анджелеса. Когда фотограф приехал, чтобы сфотографировать Эми, вместо неё он увидел мистера Хаттона, недавнего жениха евангелистки
14. Эми Семпл Макферсон-Хаттон, известная евангелистка, недавно открыла столовую, где кормят голодных жителей Лос-Анджелеса. Когда фотограф приехал, чтобы сфотографировать Эми, вместо неё он увидел мистера Хаттона, недавнего жениха евангелистки
15. Волонтер Красного Креста в Лоноке, штат Арканзас, раздает еду жертвам засухи
16. Меню первого в истории ресторана «Все за пенни» в Нью-Йорке, работающего как мера помощи нуждающимся во время депрессии
17. Шеф-повар подает еду за цент в первом ресторане «Все за пенни», управляемом фондом Бернарра Макфаддена, Третья авеню, Нью-Йорк. Люди также могли купить обед из пяти блюд за никель, и в день можно подать до 3000 блюд.
18. «Гувервилль » в старом водохранилище Центрального парка
19. В доках на реке Гудзон в Нью-Йорке, видны бездомные и их трущобы
20. Вид на хижину, построенную из всевозможных старых материалов в лагере с более чем 100 бездомными в центре Чикаго
21. Хижина из бочек и дегтярной бумаги. Сент-Луис
22. Победители турнира по гольфу в пользу безработных получают медали в мэрии Нью-Йорка. Слева направо – А. Гольдштейн, занявший второе место, Раймонд К. Вебстер, победитель; Мэр Уокер, Грантленд Райс, спортивный обозреватель; Джесси Свитсер, известный игрок в гольф, и Стейси Бендер, президент Столичной ассоциации гольфа.
23. Толпа, ожидающая начала распродажи имущества обанкротившейся Black Furniture Company в мебельном магазине Лита, на 117-119 Стэйт-стрит Мэдисон, Южная Каролина, 30 апреля
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