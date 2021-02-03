2019

2021

Зеленский запретил на Украине 3 крупнейших оппозиционных ТВ канала связанных с ОПЗЖ, которым запрещено на 5 лет вещание на Украине, что фактически означает их уничтожение как ТВ-структур.Как представляется, вскоре последует и давление на их интернет-структуру, чтобы полностью парализовать вещание.Причины происходящего на поверхности – рейтинг Зеленского и "Слуг народа" рассыпается, рейтинг ОПЗЖ растет.Кроме того, США дали понять, что они будут более плотно брать под контроль информацоинное поле на Украине и даже выделят на это дополнительное деньги. Очевидно, что вопрос согласован Вашингтоном и никаких существенных проблем у Зеленского с "свободным миром" не будет. Каналы ликвидируют в том же неповторимом стиле, в котором отключали Трампа и Parler. Потому что могут. К свободе слова это конечно никакого отношения не имеет. Но кто вам сказал, что евромайдан и последующее, было про свободну слова.Иронично, но Фарион и Бутусов хвалят Зеленского за ликвидацию 3х ТВ-каналов. Это так сказать лицо реального электората Зеленского, который у него еще остается.И снова для некоторых наступает время чудесных открытий – выбирали Голобородько, а оказался Зеленский.Вполне понятно, что эти шаги отлично показывают, что время Зеленского и "Слуг народа" закончится на первом сроке или ранее без продолжения. Им на смену придет уже другая марионеточная администрация, которую ближе к выборам начнут конструировать.PS. Кроме того из "Слуги народа" выгнали рупор Коломойского Дубинского, на фоне чего оживились разговоры про возможную блокировку Зеленского с Тимошенко, чтобы сохранить рассыпающееся большинство. После изгнания, Дубинский назвал своих бывших коллег животными. Что не мешало ему почти 2 года находится в их компании. В целом, после прихода к власти в Вашингтоне новой администрации, малейшую нелояльность будут зачищать.