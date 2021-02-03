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Запад потребовал освободить Навального

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США, Британия и Германия призвали немедленно и без всяких условий освободить Навальному, которому по уточненному судом приговору предстоит отмотать в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев. Разумеется, никто теперь освобождать Навального уже не будет. Выбор был сделан и старый "зубатовский" проект прикрыли, как минимум на время.
Поддаться же давлению Запада в текущих реалиях для существующей политической системы совершенно без вариантов, потому что какое-либо послабление Навальному теперь будет выглядеть как то, что "режим прогнулся" под давлением Запада.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6523262.html
Метки: навальный, право, Россия
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 16204 13426
    марина 59 мин. назад

      Началось многосерийное шоу -в России теперь другой темы еще долго не будет у грантоедов.И всем им Игорешам похрен ,что это работа МИ6-там ведь жить жирнее ,значит Россию долой.Но ,интересно как Путин этот спектакль поиспользует и где мелким шрифтом кто-то это уже обозначил .Вот это мнение для меня определяющее:
      “ну какой из него мученик?)))
      жирующий на донаты и гранты
      мучеников из таких двойных агентов делают западные кураторы — подсылая киллеров как к Немцову и Политковской
      для того и пришлось упрятать в СИЗО и даже самолет перенаправлять. чтобы не грохнули
      нет. если указанный немцами в отчете делирий зачесть, то для таких мучеников нынче вытрезвители восстанавливают.В колонию нельзя ,грохнут ,а вот оставят в СИЗО и начнут новые дела ,их полно,пока интерес исчезнет,а пока едет на свидание целый член европарламента Боррель

      • 3318 2200
        Олег Лебедевмарина 32 мин. назад

          Насчет Борреля – слово “член” хотелось бы как-то выделить. И потом, если Боррель “член”, то остальные в этом Европарламенте это что такое? Может быть, одна большая задница? Как тогда каждого из них нам следует правильно называть? “Кусок задницы Европарламента такой-то”? Хотя, вполне вероятно, что Европарламент это какой-то многочлен.

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