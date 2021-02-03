Главная » Невероятное в мире, Политика

Стена-недострой

58 0

Байден отменил продолжение строителсьтва "Стены Трампа" на границе с Мексикой. То, что уже построили, сносить не будут, но продолжения уже не последует. Так что "Стена Трампа" останется недостроем. Миллиарды долларов на нее потраченные выброшены в мусорку.

Также Байден отменил указ Трампа разрешающий разделение детей нелегальных мигрантов с родителями и начал пересмотр миграционного законодательства с тем, чтобы облегчить мигрантам прибытие в США и их последующую интеграцию в американское общество.

В целом, в ближайшие месяцы миграционная политика будет полностью пересмотрена.
Как отмечали еще прошлой осенью, в планах Демократической партии, интегрировать несколько миллионов мигрантов, добиться перехода от системы выборщиков к всеобщему голосованию и получить гарантированное большинство на любых всеобщих выборах, что может сделать политическую систему де-факто однопартийной. Республиканцы всеми силами будут препятствовать этим планам, но на ближайшие два года их руки фактически связаны.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6524439.html
Метки: байден, Мексика, мигранты, США, Трамп
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru