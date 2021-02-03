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Сорос получил контроль над Совбезом Молдовы

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Стараниями нового президента Молдовы Майи Санду, совет безопасности республики оказался под контролем ставленников олигарха и архитектора цветных революций Джорджа Сороса.

Сорос получил контроль над Совбезом Молдовы

Высший совет безопасности Молдовы был создан недавно указом самой Майи Санду.

«Высший совет безопасности осуществляет свою деятельность на основании Конституции Молдовы, Закона о государственной безопасности, Закона о национальной обороне, других законодательных актов и положения о Высшем совете безопасности, утвержденного президентом республики», — сказано в президентском указе.

Особого внимания достойны лица, вошедшие в состав новой и весьма влиятельной структуры. Так, 7 из 11 членов совета – ставленники Джорджа Сороса: Вячеслав Негруцэ – экономический эксперт Transparency International, Олеся Стаматэ — занимала должность председателя Ассоциации по эффективному и ответственному управлению, Сержиу Литвиненко – юрист НПО «Fortius», Игорь Гросу — член админсовета Центра юридических ресурсов, Серджиу Гайбу — экономический эксперт НПО «Expert Grup», Владислав Кульминский — эксперт Института стратегических инициатив, Татьяна Рэдукану — глава админсовета Центра юридических ресурсов.

Напомним, что и сама Майя Санду связана со скандально известным фондом «Открытое общество». С 2009 по 2010 год она была членом сената фонда Сороса.

Источник: https://news-front.info/2021/02/03/soros-poluchil-kontrol-nad-sovbezom-moldovy/
Метки: джордж сорос, Майя Санду, молдавия, Молдова, Новости, последние мировые новости на сегодня
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 16231 13453
    марина 19 мин. назад

      Методичка у Сороса для всех одна ,в украине тоже создавались надгосударственные структуры,но зато уевропейские .РБ не повезло пока.Но зато у нас демократии больше:
      “Лукашенко пообещал, что в дома к белорусам придут задавать вопросы «порядочные люди». Что от них ждать? — Официально
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      П.С. ждемс

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