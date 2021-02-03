Стараниями нового президента Молдовы Майи Санду, совет безопасности республики оказался под контролем ставленников олигарха и архитектора цветных революций Джорджа Сороса.

Высший совет безопасности Молдовы был создан недавно указом самой Майи Санду.

«Высший совет безопасности осуществляет свою деятельность на основании Конституции Молдовы, Закона о государственной безопасности, Закона о национальной обороне, других законодательных актов и положения о Высшем совете безопасности, утвержденного президентом республики», — сказано в президентском указе.

Особого внимания достойны лица, вошедшие в состав новой и весьма влиятельной структуры. Так, 7 из 11 членов совета – ставленники Джорджа Сороса: Вячеслав Негруцэ – экономический эксперт Transparency International, Олеся Стаматэ — занимала должность председателя Ассоциации по эффективному и ответственному управлению, Сержиу Литвиненко – юрист НПО «Fortius», Игорь Гросу — член админсовета Центра юридических ресурсов, Серджиу Гайбу — экономический эксперт НПО «Expert Grup», Владислав Кульминский — эксперт Института стратегических инициатив, Татьяна Рэдукану — глава админсовета Центра юридических ресурсов.

Напомним, что и сама Майя Санду связана со скандально известным фондом «Открытое общество». С 2009 по 2010 год она была членом сената фонда Сороса.