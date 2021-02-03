Только таким термином можно назвать тот факт, что Минстрой запустил программу по точечному завозу мигрантов из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Турции (что вообще!?) Лоббируют завоз мигрантов крупные застройщики, похоже им проще продавить запрос на рабочую силу из южных республик, чем набирать людей в российских регионах.

Напомню, что сейчас уровень безработицы находится на пиках за последние 8-10 лет и это только по официальным данным. При этом в Минстрое еще осенью рассказывали что необходимо привлекать российских граждан, организовывать набор рабочей силы в регионах (где безработица выше) и вообще повышать производительность труда.

Куда делись все эти полезные и нужные российской экономики предложения? Неужели лоббистский потенциал застройщиков настолько велик, что в ситуации, когда все внешние факторы сошлись чтобы провести структурные изменения в отрасли - они все равно тянут ее назад.

Недавно Собянин отчитался о снижении на 25% числа тяжких и особо тяжких преступлений в Москве. Мы все прекрасно понимаем что это напрямую коррелируется с оттоком трудовых мигрантов, которые совершали значительную часть преступлений в столицы, по открытым данным МВД.

Что мы имеем в итоге?

⚠️Уровень безработицы будет высоким, сотни тысяч рабочих мест, которые могли занять коренные жители - займут специально привезенные мигранты, по личному указанию президента Путина.

⚠️Уровень преступности снова вырастет.

⚠️Производительность труда останется на прежнем уровне.

⚠️Деньги, которые могли остаться в России - утекут в республики Средней Азии и Турцию (что думаешь по этому поводу @russ_orientalist)

Выводы делайте сами.

Девелоперы неоднократно заявляли, что не могут найти нормальную рабочую силу в России, в достаточных объемах иначе будут страдать их объекты, встанут стройки и т.д.

При этом, 2020 год стал для первичного рынка не то что не кризисным, когда вся остальная экономика устремилась вниз или стагнировала - застройщики сорвали куш. Льготная ипотечная программа, кризисная ситуация, вывод денег с депозитов - все это спровоцировало ажиотаж на рынке новостроек. В результате цены выросли в СРЕДНЕМ за год на 14%, а в некоторых городах на 20-30%.

В результате, крупнейшие строительные компании отчитались о двузначном росте доходов год к году:

ПИК +30% до 371 млрд руб.

ФСК +15% до 130 млрд руб.

ЛСР +12% до 95 млрд руб.

MR Group +55% до 85.5 млрд руб.

Инград +29% до 80.6 млрд руб.

Галс +70% до 43 млрд руб.

При этом в той же Москве количество сделок ДДУ выросло всего на 1%. То есть застройщики сорвали куш на росте цен на жилье.

Рынок благоволит девелоперам. За прошедший год было выдано 1.7 млн ипотечных кредитов на 4.3 трлн рублей - это исторический рекорд. При этом было рефинансировано 234 тыс займов на 600 млрд рублей. Просрочка остается на очень низком уровне - всего 1.1% в новостройках.

В такой ситуации правительство обоснованно может ограничить доступ иностранной рабочей силы на российский рынок труда, поскольку девелоперы не испытывают проблем с продажами, их доходы растут намного быстрее всей остальной экономики.

В России миллионы безработных, охранников и не работающих по специальностям бывших студентов. Все это огромный потенциал для использования в той же строительной отрасли. Для привлечения этих кадров нужно повышать сам престиж профессии, улучшать условия труда и повышать заработанные платы. Создавать курсы переквалификации.

Как итог мы должны получить:

✅Повышение производительности труда, что позволить избежать сильного роста расходов на ФОТ для застройщиков.

✅Снижение криминогенной обстановки в крупных городах благодарю отсутствию больших групп мигрантов.

✅Повышение благосостояния сотен тысяч наших граждан, рост их доходов.

✅Деньги остаются в России, а не выводятся заграницу.

Любое национально мыслящее правительство обязано защищать отечественный рынок труда, однако текущее руководство Минстроя похоже больше озабочено трудоустройством жителей из южных республик.

В журнале по недвижимости CRE, №2, 2021 дискуссия о присутствии гастарбайтеров в строительной сфере в России. Из-за карантинного закрытия границ на стройках сейчас возник дефицит кадров (эти рабочие места занимали люди из Средней Азии). Кажется, бери вместо них российских рабочих! Но нет. Генеральный директор строительной компании GPGroup Игорь Грецов объясняет, почему они не хотят брать россиян на стройки:

«Мы видим, что в отличие от среднеазиатских мигрантов, которые приезжают вахтовым способом и нацелены на заработок, внутренние российские кадры хотят отдыхать в праздники, требуют больше времени на восстановление сил».

Россияне хотят отдыхать в праздники и хотят работать по ТК, по 40 часов в неделю – это российский бизнес ставит им в вину.

Там же приводится исследование: только 16% россиян не готовы работать на тех местах, которые традиционно занимают трудовые мигранты. Остальные 84% готовы их заменить.

Но строительные компании в Москве не то что не привлекают россиян, наоборот – они теперь готовы завозить на стройки работников из Африки! Управляющий партнер DAKO Professional Team Рафал Яскула поясняет:

«Сейчас наша команда стала ещё более интернациональной: появились сотрудники из стран, которые раньше не были в фокусе нашего внимания, например, стран Африки».