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Песков прокомментировал закрытие трех телеканалов на Украине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал запрет на работу трех украинских телеканалов.

Песков прокомментировал закрытие трех телеканалов на Украине

Песков отметил, что подобные санкции не соответствуют международным нормам и на подобное решение украинской власти необходимо обратить внимание ОБСЕ и других международных организаций.

По мнению экспертов, истинной причиной санкций в отношении украинских телеканалов «112», «NewsOne» и «ZIK» является падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: https://news-front.info/2021/02/03/peskov-prokommentiroval-zakrytie-treh-telekanalov-na-ukraine/
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 16231 13453
    марина 6 мин. назад

      терпеть не могу этого рыжего многоженца с кучей детишек чекнутых с паспортами всего Запада.И ведь не заменит ,привыкает ,как к Ельцину когда -то.

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