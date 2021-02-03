Песков прокомментировал закрытие трех телеканалов на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал запрет на работу трех украинских телеканалов.
Песков отметил, что подобные санкции не соответствуют международным нормам и на подобное решение украинской власти необходимо обратить внимание ОБСЕ и других международных организаций.
По мнению экспертов, истинной причиной санкций в отношении украинских телеканалов «112», «NewsOne» и «ZIK» является падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского.
терпеть не могу этого рыжего многоженца с кучей детишек чекнутых с паспортами всего Запада.И ведь не заменит ,привыкает ,как к Ельцину когда -то.