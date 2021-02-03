Кинотеатры сегодня есть практически в каждом городе, но сходить туда с детьми получается достаточно редко. Причина банальна – те фильмы, которые там демонстрируются, нацелены преимущественно на развлекательно-оглупляющий эффект. Это касается как взрослого, так и детского кинематографа (примитивный юмор, клиповая анимация, серая мораль, всякие непотребства и так далее). А иногда ведь хочется устроить семейный просмотр какого-нибудь хорошего кино или мультика.

К счастью, в информационном океане Интернета периодически попадаются настоящие «жемчужины», которые могут не только скрасить вечер, но и согреть душевно, а заодно и натолкнуть на созидательные мысли. Об одной из таких находок под названием «Наш дом: Как жить на планете Земля» и хотелось бы сегодня поведать пользователям сайта КиноЦензор. Ведь хорошим надо делиться!

«Наш дом: Как жить на планете Земля» – это короткометражный получасовой мультфильм, который рассказывает о том, как семилетний мальчик в День Земли отправляется с родителями в «Музей всего на свете», где попадает на необычную экспозицию о нашей планете. Раскрывать весь сюжет не стану, но обращу ваше внимание на важные, с моей точки зрения, моменты.

Образ семьи

Наконец-то, нам показывают полноценную семью. Никто из родителей не умирает и не исчезает. Да, у них не пятеро детей и даже не двое, но, тем не менее, это нормальная семья, где есть папа, мама и ребёнок. Видно, как в начале мультфильма родители радуются тому, что в их доме появился малыш. Отец немного побаивается ответственности, которая теперь взвалилась на его плечи, но уже в тот момент, когда он начинает показывать ребёнку книгу, мы понимаем, что он готов преодолеть все трудности, связанные с воспитанием, и точно справится со своими обязанностями.

Мальчик подрастает, и мы снова видим образ счастливой семьи: они вместе завтракают, вместе ездят на велосипедах по парку, запускают воздушного змея, катаются на лодке по озеру, посещают музей.

Ребёнок показан очень любознательным: он разбирает часы в виде ракеты, чтобы понять, как они устроены; он увлечён космосом, мечтает о телескопе; именно он предлагает отправиться в «Музей всего на свете». Родители явно поощряют его любознательность, задавая ему всяческие вопросы и подкидывая интересные идеи для размышлений. Вы ни разу за весь сюжет не увидите мальчика за компьютером или за смартфоном. Родители также не сидят у телевизора. Нам показывают, как они вместе радостно проводят время.

Источники знаний

Как ни удивительно для современного мультфильма, но основным источником знаний здесь является не компьютер, планшет или смартфон – а книги и музеи. Нам чётко показывают важность этих носителей информации, и дают понять, что по своей привлекательности они не уступают всяческим современным гаджетам. И пусть подобных музеев, как в мультфильме, пока не существует, но именно такими они должны стать и именно таким вещам должны учить наших детей, увлекая их различными познавательными и созидательными идеями.

Несколько раз в роли источника знаний выступают и сами родители мальчика. Мама рассказывает сыну о том, зачем мы, люди, ведём подсчёт времени. Папа знакомит с разнообразием живых существ на планете Земля, читая ему книги на ночь. В Музее, когда на время исчезает голос диктора, родители озвучивают экскурсию вместо него.

Познавательная составляющая

По ходу основной сюжетной линии мы многое узнаём о Земле. Нам сообщают огромное количество самых разнообразных фактов из биологии, географии, анатомии, астрономии, палеонтологии, океанологии. Нам показывают динозавров, горы, океаны, морских чудищ, нашу планету, солнце и звёзды. Факты самые простые, общеизвестные, но думается, все эти маленькие вкрапления информации расширят кругозор не только этому мальчику, но и тем юным зрителям, которые посмотрят мультфильм.

Городская среда

Сейчас, в условиях рыночной экономики, есть большой соблазн со стороны застройщиков жилья везде поставить многоквартирные высотки, застроить каждый участок, каждый квадратный метр драгоценной земли, ведь мы знаем, как дорого сейчас она стоит в городской черте. Но в таких скученных городах будет совершенно невозможно жить. Люди не должны терять связь с природой – у них должен быть доступ к досугу вне городской среды с её автомобильными пробками, огромной концентрацией населения и пыльным асфальтовым покрытием.

В мультфильме рядом с городом, где расположены многоэтажки, супермаркеты и бизнес-центы, есть огромная парковая зона, где люди могут спокойно провести время. Там есть озеро, есть лес. Там можно покататься на лодке или просто посидеть на лужайке. Думаю, многие позавидуют такому парку, когда будут смотреть этот мультфильм. Именно такая зелёная зона непременно должна быть в каждом городе.

В конце мультфильма звучит мысль о том, что нас проживает на Земле 7.5 миллиардов человек, и каждый день появляются новые люди, но мы можем продолжать жить мирно и в достатке, если не будем жадными, если не будем ради своей алчности истощать планету и начнём ценить наш общий дом.

Источник: Рецензия на КиноЦензоре

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