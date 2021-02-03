Во время экспедиций 2019 и 2020 годов в Рязанскую область, помимо исследований архитектурных и промышленных памятников прошлого, наша команда заезжала на круглые озёра, на берегах которых, с глубины 2 метра, брались пробы грунта. На карте круглые озёра, вызывающий особый интерес, обозначены «Объект 01», «Объект 02» и т. д. Не до каждого объекта получилось добраться. Пробы грунта были взяты с 01, 02, 06, 07, 10, 12, 18, это озёра и 19 болото. Все пробы были сданы на анализ и результаты этого анализа уже у нас на руках. К сожалению, результаты эти не самые радостные. Но дабы избежать двусмысленности и неверного толкования позвольте начать с теории, а официальные лабораторные заключения будут представлены ниже, в этой статье.

Когда я завожу разговор о ядерной войне в начале XIX века, скептики мне возражают, приводя в пример Чернобыль. Что мол, если бы ядерная война в прошлом была, то вся Земля была бы как Чернобыль, где ещё тысячи лет жить нельзя, так как всё заражено. Так вот, друзья мои, в Чернобыле не было ядерного взрыва, это принципиальное отличие!

Чернобыльская атомная электростанция

По физике процессов распада, ядерные реакции в эпицентре ядерного взрыва и в реакторе АЭС, они одинаковые. Но разница в том, что в реакторе эти процессы управляемые и протекают медленно, а в эпицентре взрыва реакция неуправляемая, и протекает тем быстрее, чем больше мощность заряда, то есть количество исходного вещества. И вот во время ядерного взрыва, одни вещества превращаются в другие очень быстро, и чем больше мощность заряда, тем быстрее эти превращения идут, и тем большее количество исходного вещества успевает вступить в реакцию. Именно поэтому, на месте ядерного взрыва, можно найти в больших количествах цезий, йод и прочие продукты ядерного распада и их изотопы, которые и держат повышенный радиационный фон.

Но период полураспада, например, йода составляет 8 дней, цезия 30 лет. Заметьте, ПОЛУраспада, а не полного разложения. Это значит, что через 30 лет, цезия будет в два раза меньше, ещё через 30 лет, его останется половина от половины и так далее. Таким образом, спустя 200 лет, радиоактивный фон, на месте ядерного взрыва, вполне может быть в пределах нормы, разве только немного выше, по сравнению с окружающей местностью. И вот эту разницу и нужно искать, а обнаружить следы ядерного взрыва, в большинстве случаев, можно только в изотопной лаборатории. А пример с Чернобылем не подходит, как Вы уже поняли по той причине, что там раскидано, преимущественно, исходное радиоактивное топливо. Продукты распада, конечно, тоже есть, но их в тысячи раз меньше, и именно это радиоактивное топливо и будет фонить ещё сотни тысяч лет.

Теперь позвольте остановиться немного подробнее на теме воронок и круглых озёр, чтобы объяснить физику процесса; ибо без понимания этого вопроса, невозможно понять, почему на картах мы видим круглые образования.

Все эти круглые озёра и болота часто различимы даже на местности. Существует целый ряд признаков, как отличить одну воронку от другой. Суть в том, что воронки бывают 5-ти основных видов:

Карстовые. Газового пучения. Метеоритные. От ядерного взрыва. От обвала шахт и рудников.

И все эти воронки кардинально отличаются друг от друга, как по расположению, так по форме и внутренней структуре. Давайте по очереди разберём каждый вид.

Воронка от ядерного взрыва, при виде сверху, изначально всегда имеет очертание правильного круга.

Ядерные воронки на Семипалатинском полигоне

Однако со временем, ввиду неравномерного эрозионного разрушения пород, или наоборот заиливания, воронка может принять неправильную форму. В качестве примера — ядерная воронка в Тульской области. Если кому интереснее, подробнее об этой воронке здесь. В поперечном разрезе такой объект всегда напоминает чашу, то есть глубина постепенно увеличивается от берега.

Такая чаша, как правило, герметичная и не имеет сообщения с грунтовыми водами, ввиду того что породы сплавляются во время ядерного взрыва (слой серого цвета). Поэтому вода в них может иметь постоянный уровень, даже если озеро находится выше уровня соседней реки. Подчёркиваю, в каждом правиле есть исключения, всё зависит от вида грунтов и их сопротивляемости ударным и тепловым нагрузкам. Если ядерный взрыв был наземный, то по периметру такого озера, имеется вал, а, в центре существует островок, который называется зона подсоса.

Поперечный разрез воронки от наземного ядерного взрыва

При воздушном взрыве, вала вокруг и островка уже не будет, да и вообще, в зависимости от высоты подрыва ядерного устройства и его мощности, может даже не быть самой воронки.

Поперечный разрез воронки от воздушного ядерного взрыва

Про радиоактивный фон в таких воронках говорилось выше, когда объяснялся полураспад. Диаметр ядерной воронки составляет от сотен метров до нескольких километров. Кучность воронок может быть как единичная, так и очень высокая, в зависимости от поставленной цели и используемых зарядов. То есть в одном месте таких воронок много, а буквально рядом, их уже практически нет.

Пример шахтной воронки, можно увидеть в фильме «Провал грунта в историческом месте Тульской области», в котором рассказывается о воронках на железных рудниках в Дедилово.

Провал в Дедилово, Тульская область

Такие воронки являются последствиями деятельности человека, но по своей сути напоминают карстовые провалы.

Карстовая воронка, при виде сверху, имеет очертание ломаного круга или любой другой формы, в поперечном разрезе, чем-то напоминает колодец, слегка расширяющийся книзу.

Однако формы могут быть очень разнообразны и зависят от грунтов, однако практически всегда такая воронка имеет крутые стены, и большая глубина начинается сразу от берега.

По подземным пещерам, такие воронки могут соединяться с другими карстами и соседними реками, и уровень воды в них зависит от уровня грунтовых вод. Помимо подходящих пород, одним из основных условий образования карстовых воронок, является жидкая вода на большую глубину. При этом никакой карстовый провал ударных брекчий и тектитов не порождает. Вала по периметру воронки нет. Диаметр карстовой воронки, как правило, от нескольких метров до десятков метров. Кучность воронок — единичная. То есть карстовые воронки не могут образовать поверхность в виде сетки, как мы видим на карте.

В случае такого обширного карстового промыва, проваливается вся эта территория целиком, а не отдельные её части.

Воронка газового пучения, образуется в результате дегидратации метана, в местах, где вечной мерзлотой скованны болота.

Воронка от выброса метана при его дегидратации. Полуостров Ямал, 2015 год.

Немаловажным фактом является то, что метан в болотах образуется при разложении органики, то есть того, что раньше было живым. Естественно, на территории с гористой местностью, образование таких воронок, практически невозможно. При виде сверху, такая воронка имеет очертание правильного круга, но, как и в случае с ядерной воронкой, с течением времени, ввиду неравномерного эрозионного разрушения пород, вследствие их неравномерного прогрева и оттаивания, постепенно очертания удаляются от правильной круглой формы. В поперечном разрезе, такая воронка, как и карстовая, напоминает колодец, однако ввиду всё того же оттаивания и эрозионного разрушения, учитывая, что этот «колодец» относительно неглубокий, по сравнению с карстовым провалом, то поперечный профиль постепенно становится похож на чашу. Вала по периметру воронки нет, если точнее, в некоторых случаях может быть совсем небольшой вал только в первые месяцы, после образования воронки, но затем грунт выравнивается. Диаметр воронки от дегидратации метана от нескольких метров до десятков метров. Кучность воронок — равномерно распределённая по территории болот, в районе вечной мерзлоты, например пойма реки Лена или полуостров Таймыр.

Метеоритная воронка, учитывая скорость столкновения космического тела с Землёй и угол падения, при виде сверху, будет иметь очертания от каплевидной формы до круглой.

Метеоритная воронка пустыня Такла-Макан, Китай

Причём, основываясь на законах баллистики, наиболее вероятна именно каплевидная форма, или, в крайнем случае, эллиптическая. 99% метеоритов входят в атмосферу Земли по баллистической траектории с Запада на Восток. Их притягивает гравитация планеты, закручивает по низкой орбите и в растворе 30 градусов от экватора они и выпадают на не очень высоких скоростях. Чтобы получилось идеально круглое озеро - метеорит должен иметь встречный с Землей курс на 3-й космической скорости. За всю историю, таких метеоритов упало всего 5 штук и кратеры от них впечатляющие. От всех остальных метеоритов, идеально круглых воронок не получается. Это обычно эллипсы с характерным накатом грунта в противоположной от вектора падения стороне.

Метеоритная воронка Вредефорт, ЮАР

В поперечном разрезе, метеоритная воронка, так же напоминает чашу, только это не герметичная чаша, и вода в ней как может набраться из грунта, так и уйти в него. В зависимости от угла падения, вал может быть как по периметру, вокруг воронки, так и с одной стороны, в направлении полёта метеорита, причём, чем меньше угол и скорость падения, тем больше вал. Диаметр воронки от нескольких метров, до нескольких километров. Кучность — единичные.

Таким образом, круглые озёра могут быть как воронками от военных действий, так и метеоритными, карстовыми или от газового пучения, и при этом вполне могут находиться рядом или даже друг в друге. Поэтому не нужно все воронки грести в одну кучу, а учитывая все факторы, перечисленные выше, нужно отделять одни воронки от других.

К статье «Взрыв над Тулой в 1830 году, или забытая война» и фильму по ней, было очень много комментариев, о том, что в начале 19-го века, над Тулой взорвалось некое космическое тело: комета, метеорит, или астероид. Такой вывод вполне логичен, если рассматривать глобальную катастрофу, только в масштабах одного отдельно взятого города, ведь именно так может сложиться впечатление, что катаклизм был только в этом городе. Тем не менее, в общественном сознании явно наметился прогресс, так как сам факт катаклизма в начале XIX века, как такового, уже многими признаётся как свершившийся событие. Но масштабы этого катаклизма, многими ещё недооцениваются и момент истины заключается в том, что Цезий-137 ни как не может быть следом метеорита, кометы или астероида по одной простой причине: период полураспада Цезия-137 всего 30 лет. За миллионы лет, пока метеорит блуждает по просторам космоса, от Цезия-137 не осталось бы и следа.

Тут есть одна важная деталь, которую многие упускают из вида: во время раскопок в Туле в 2018 году, Цезий-137 был обнаружен в слое пожара 1834 года, а этот слой находится на глубине 2 метра от поверхности. Причём, в слоях выше, или ниже Цезия-137 нет.

Раскопки в Туле на Крестовоздвиженской площади, 2018 год

Строго говоря, в аналитической химии не существует слова «НЕТ». Следы цезия есть везде, но это другие изотопы и столь мизерное их количество, что в с количественном сравнении со слоем пожара, можно сказать, что цезия нет вовсе.

Особо обращаю Ваше внимание, друзья, что Цезий-137, который является продуктом ядерного распада урана или плутония, обнаружен на глубине 2 метра, в слое пожара. Это полностью отбрасывает Семипалатинский, Чернобыльский и любой другой современный след, ибо впитавшись с грунт с осадками, изотоп Цезия-137 однозначно остался бы в верхних слоях.

Длинна бура 2 метра. Объект № 12

Опережая Ваши вопросы, скажу, что воронки от ядерных взрывов XIX века, так же засыпаны, но учитывая их размеры, правильнее говорить «присыпаны». Во время экспедиций в Рязанскую область, что бы взять пробы грунта, мы бурили скважину до чёрного или серого слоя и уже из него брали эти пробы. Этот чёрный слой, не что иное, как гарь — след пожара и находится он на глубине 1,5-2 метра от поверхности, а сверху находится обычный песок. Подчёркиваю: все слои грунта, на круглых озёрах в Рязанской области — песок и никакого водоупорного слоя нет.

Слои грунта от поверхности до глубины 2 метра, с права налево. Объект № 12

В качестве краткой официальной исторической справки, позвольте друзья рассказать некоторые интересные моменты про объект № 07. Все остальные озёра имеют похожую официальную легенду.

Озеро «Святое», Рязанская область

И так: Озеро «Святое» находится в 4-х километрах южнее села Нармушадь и в 1,5 км западнее поселка Полевой Шиловского района Рязанской области. Озеро по форме своей круглое, впадающих ручьев или речек нет - не имеет никаких притоков, вода в озере постоянно чистая и прозрачная. Еще одна особенность «Святого» озера заключается в том, что в нём нет ни водорослей, ни прочих водяных растений, даже его дно фактически не содержит ила. Ежегодно на землю падают тысячи метеоритов, большинство из них размером в несколько сантиметров, но иногда — это огромные глыбы металла или камня. Падение метеоритов вызывает не только сотрясение земли, но и резонанс в обществе. Уже десятки лет ведутся споры о природе тунгусского метеорита, рассказы же о падении метеоритов в древности живут века и тысячи лет. Не является исключением и Шиловский район Рязанской области. В селе Тырново до сих пор рассказывают легенду о том, что черт нёс по небу скалу и уронил её, аналогичные придания бытовали и в селах Тимошкино и Юшта (заметьте направление с юга). В лесу у села Боровое часто находят оплавившиеся кусочки металла, похожие на осколки. В августе 2009 года Шиловским краеведческим музеем, ЭКЦ «Заряна» и местным телевидением была предпринята комплексная экспедиция по изучению озера «Святое» у села Борки. Легенда гласит, что некогда посередине озера был остров, на котором стояла древняя церковь, но по воле Божьей провалилась она под землю. Обычно подобные озёра-легенды возникают на месте образования карстовых провалов. Однако, водолазы-подводники группы «Стикс», совершив своё погружение сразу дали однозначный ответ: озеро не карстовое — это огромная воронка. Повторные погружения позволили определить наличие асимметрично расположенного кратера с общей глубиной до 27 метров. Изучение озера сильно затруднено тем, что на глубине 15 метров расположен мощный термопласт воды с температурой около нуля градусов. Проведенная аэрофотосъемка показала, что озеро правильной круглой формы и вокруг озера имеется небольшой вал. Совокупность фактов была направлена в Российскую академию наук академику Андрею Кирилловичу Станюковичу. После длительного изучения представленных материалов вердикт специалистов таков, цитата: «Озеро у села Борки Шиловского района Рязанской области метеоритного происхождения. Судя по характеру воронки, падение произошло чуть более тысячи лет назад. Необходимы комплексные исследования с целью обнаружения объекта падения».

Конец цитаты и краткой официальной исторической справки. Таким образом, официальная точка зрения заключается в том, что озеро «Святое» является воронкой и было образовано неким небесным телом упавшим где-то в 7-10 веке. Согласно официальной хронологии истории, именно эта эпоха чрезвычайно интересная тем, что на территории Рязанщины исчез целый народ, получивший определение официальных историков: «Культура Рязано-Окских могильников» (КРОМ). Это был народ свирепых воинов, который контролировал огромную территорию Волго-Окского междуречья и, находясь на пике своего развития, вдруг неожиданно исчез.

Ещё один довольно интересный момент: на старых картах, это озеро вообще не обозначено, например, на карте 1816 года, этого озера нет:

На карте 1832 года, так же нет озера:

даже не смотря на то, что карта для того времени, довольно точно отображает топографию местности, а озеро, согласно официальным данным, существует более тысячи лет. Впервые озеро появляется на картах, только с 1865 года:

И так друзья, настала пора расставить все точки над «И». Отбор проб грунта производился согласно ГОСТ Р 54038. Анализ проб осуществлялся в четырёх независимых друг от друга лабораториях, две в Москве и по одной в Новосибирске и Калуге. Представляю Вашему вниманию заключение, выданное испытательной лабораторией Федерального «Центра гигиены и эпидемиологии в Калужской области». Были проведены анализы проб грунта, взятых с глубины 2 метра, а так же с поверхности, на следующих круглых объектах:

01, 02, 06, 07, 10, 12, 18 это озёра и 19 болото. Координаты каждого объекта доступны сразу на карте, или кликом по номеру объекта (откроется в новом окне). При желании, каждый скептик может повторно взять пробы грунта, сдать на анализ и проверить мои слова, за которые я отвечаю. Стоимость анализа одной пробы, по состоянию на осень 2020 года, составляла чуть более 800 рублей, уверен, такая сумма найдётся у любого, желающего, всё самостоятельно перепроверить.

Объект № 01

Объект № 02

Объект № 06

Объект № 07

Объект № 10

Объект № 12

Объект № 18 Объект № 18

Объект № 19 Объект № 19

Друзья, как Вы видите, во всех пробах, взятых с глубины, обнаружен Цезий-137. В пробах, взятых из верхних слоёв, Цезия-137 нет. Повторюсь в который раз: Цезий-137 образуется только при ядерном распаде урана или плутония, ни каким другим способом Цезий-137 не появляется.

Практически на всех круглых озёрах, на глубине около 2-х метров, начинается чёрный или серый слой. Именно в этом слое мы и отбирали образцы грунта на анализ, непосредственно на берегу круглого озера. Исключение составляет проба с объекта 19, которая была взята непосредственно в центре круглого «болота». Там сейчас твёрдый грунт и можно спокойно ходить.

Объект 10 характерен твёрдым слоем, в который бур упирался на глубине и пробить который не представлялось возможным.

Слои грунта от поверхности до глубины 2 метра. Объект № 10

О наличии такого слоя, могу говорить со всей ответственностью, так как делались повторные забуривания в нескольких местах с разных сторон озера. На дне самого озера этот слой покачивается. Причём дно качается всё сразу, а не частями. Мы купались в этом озере и ходили ногами по дну. Под небольшим слоем ила находится этот твёрдый слой и когда наступаешь на него, такое ощущение, что идёшь по батуту. Глубина увеличивается постепенно, а качающееся под ногами твёрдое дно, однозначно не может быть показателем карстового провала.

Объект 12. Вот такие слои расположены от поверхности до глубины 2 метра:

Слои грунта от поверхности до глубины 2 метра, с права налево. Объект № 12

Самый нижний слой серого цвета. И точно такие же слои были на всех круглых озёрах, где мы брали пробы. Особо подчёркиваю: если бы Цезий-137, попал в грунт с осадками, то учитывая, что все слои это песок и никакого водоупорного слоя нет, то Цезий-137, был бы распределён в них более-менее равномерно, а не сконцентрирован в одном сером слое. Таким образом, Чернобыльский след, Семипалатинский, и прочие современные — исключается.

Помимо взятия проб грунта, на этом озере провели экспресс-тест воды, который показал повышенное содержание Циануровой кислоты Cyanuric acid.

Циануровая кислота в воде объекта № 12

Вполне возможно, что это результат стока вод с соседних колхозных полей, ещё в советское время, однако, для стока вод необходим уклон в сторону озера. А это озеро окружено сосновым лесом, и единственное место с которого есть небольшой уклон, находится в этом сосновом лесу. Остальные участки, расположены либо на таком же уровне, либо ниже озера, то есть, по сути, стокам взяться неоткуда. Сам по себе, отдельно взятый факт повышенного содержания Циануровой кислоты в воде, ничего не доказывает, но учитывая то, что для получения этого химиката, необходимо термическое воздействие на мочевину, которая в свою очередь сама получается при высокой температуре и является азотным соединением, это косвенно подтверждает факт термического воздействия в этом месте.

Фильм по статье:

Друзья, всё более чем очевидно, все факты говорят о том, что версии карстовых провалов, метеоритов, Чернобыля — в данном случае, полностью не состоятельные. Найденные следы Цезия-137, однозначно доказывают, что в этом месте происходил процесс ядерного распада. А вот стояли это АЭС, каждые 2-3 километра, или это следы ядерных взрывов — это решать вам, выводы делайте сами.

На этом я с вами не прощаюсь, самое интересное ещё впереди. Благодарю вас за внимание, всего вам доброго!