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Детский мат, Тысячи хулиганов, Отключат сеть // Галопом по Европам #386

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ANpCfRp9vWs
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 13850 12380
    Руса 23 мин. назад

      Росстат сообщил, что ВВП России в 2020 году снизился на 3,1%.
      Это максимальное падение за 11 месяцев.

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