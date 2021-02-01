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Радио Аврора 31.01.2021

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Политический консультант Анатолий Вассерман подвел итоги прошедшей недели. Почему Навальный ставит на школьников? Чего боится США? Могут ли США дальше развивать наступательное оружие?

Здравствуйте уважаемые зрители. В эфире информационного агентства “Аврора” журналист Михаил Кокорев и мой сегодняшний собеседник политический консультант Анатолий Александрович Вассерман.

Здравствуйте, Анатолий Александрович. Анатолий Александрович, что вы отметите за прошедшую неделю, какие события?

Новальный митинг с привлечением в товарных количествах не просто несовершенноумных, а несовершеннолетних, продление договора о Стратегических наступательных вооружениях. Ну, тут фишка сразу скажу почему Байден это сделал, а Трамп нет. Потому что Трамп хотел, чтобы мы опасаясь что не будет этого договора втянули в него Китай, а у Байдена отношения с Китаем прекрасные. Но я имею ввиду не только у самого Байдена, а у всей демократической партии. Поскольку именно демократическая партия действующая уже более полувека исключительно в интересах торговцев, заинтересована в том, чтобы промышленное производство было вынесено из соединенных государств Америки куда угодно.

Проще всего в Китай, Китай они первым стали окучивать. Поэтому Байден не будет давить на Китай с такой силой, с какой давил Трамп, соответственно ему совершенно не важно, что будет с сотнями межконтинентальных баллистических ракет размешенных в шахтах в горах, кстати не далеко от нашей границы, поскольку китайцы по мимо прочего надеются, что если американцы будут бить по этим шахтам, они зацепят нас и мы ответим естественно не Китаю, а американцам. Так вот, из-за того, что у Байдена совершенно иные, чем у Трампа взаимоотношения с Китаем, Байдену не обязательно втягивать Китай в договор о Стратегических наступательных вооружениях. Поэтому он с такой лёгкостью согласился его продлить. Это на мой взгляд, два важнейших события. Ну и конечно же очень позабавил сюжет о секретном путинском дворце.

Хорошо Анатолий Александрович, давайте мы по очереди пройдёмся по этим вопросам, связывая всё, как мы это любим в единую канву, описывая ситуацию с точки зрения политики и геополитики. Анатолий Александрович, скажите пожалуйста, вот понятно, что Байдену продление ДСНВ, в принципе ему без разницы, будет оно продлено или не будет. Но они всё таки пошли на это ….

Источник: https://vassermans.ru/avrora/radio-avrora-31-01-2021/
Метки: аврора, дворец путина, навальный, снв-3
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