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Путин. Андрей Караулов отвечает на вопросы Александра Бобылева, ютуб-канал “Главтема Народ”

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Андрей Караулов о новой экспертизе по делу Николая Николаевича Платошкина, Байдене и Трампе, которые уже в Сибири, и Путине, который начинает узнавать о положении дел в стране. Несколько слов в память о Михаиле Михайловиче Жванецком. "ТЕМЫ НЕДЕЛИ" с Андреем Карауловым, ведущий программы Александр Бобылев, канал "Главтема Народ".

Источник: https://youtu.be/q-18b4ajmNA
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 16337 9811
    Maleos час назад

      Больной, зря вы Анальному донаты отправляли – обманул он вас. Его посодют – и плакали ваши денюшки…

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      • 18569 13463
        ВладимирMaleos 42 мин. назад

          Пособник оккупантов,я никому ничего не отправляю,самому маловато будет,а вас повесят за шею и не нужны будут вам вечнозеленые полученные за предательство.

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