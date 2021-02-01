Путин. Андрей Караулов отвечает на вопросы Александра Бобылева, ютуб-канал “Главтема Народ”
Андрей Караулов о новой экспертизе по делу Николая Николаевича Платошкина, Байдене и Трампе, которые уже в Сибири, и Путине, который начинает узнавать о положении дел в стране. Несколько слов в память о Михаиле Михайловиче Жванецком. "ТЕМЫ НЕДЕЛИ" с Андреем Карауловым, ведущий программы Александр Бобылев, канал "Главтема Народ".
Больной, зря вы Анальному донаты отправляли – обманул он вас. Его посодют – и плакали ваши денюшки…
Пособник оккупантов,я никому ничего не отправляю,самому маловато будет,а вас повесят за шею и не нужны будут вам вечнозеленые полученные за предательство.
То есть, вы не отправляете, а получаете, но маловато. А голосовали против поправок за какую сумму?..