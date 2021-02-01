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Прощание с Василием Лановым

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В Москве сегодня проходит церемония прощания с народным артистом СССР Василием Лановым.

Похоронят Ланового на Новодевичьем кладбище.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6519818.html
Метки: Видео, кино, лановой
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 36922 32288
    Вячеслав 41 мин. назад

      Жалко… Но что поделать… Жизнь продолжается… Уходят те, на героев, которых он играл, равнялась молодёжь не одного поколения… А сейчас даже артистов современных не припомнить, не говоря уже о тех ролях, где они снимаются…

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