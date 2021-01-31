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Заграница нам поможет!

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Окружение Навального призывает Байдена ввести новые санкции против РФ.
При этом обнародован список лиц, против которых надо срочно ввести санкции.
Тут и чиновники, и силовики, и различные олигархи (которых у нас как бы нет, но…), и руководство гос.СМИ.

Абрамович Роман
Бастрыкин Александр
Беглов Александр
Бортников Александр
Бортников Денис
Вайно Антон
Воробьев Андрей
Гаврилов Виктор
Дерипаска Олег
Золотов Виктор
Иванов Дмитрий
Калашников Александр
Картаполов Андрей
Кириенко Сергей
Костин Андрей
Крашенинников Павел
Миллер Алексей
Мишустин Михаил
Морозова Елена
Мурашко Михаил
Памфилова Элла
Патрушев Дмитрий
Песков Дмитрий
Попов Денис
Сечин Игорь
Симоньян Маргарита
Собянин Сергей
Соловьев Владимир
Тимченко Геннадий
Токарев Николай
Усманов Алишер
Чайка Юрий
Шувалов Игорь
Эрнст Константин
Янчук Игорь

PS. Судя по истеричным пассажам, посадка Навального на этот раз более чем возможна. Ну а там и зачистка его окружения не за горами.
Поможет ли администрация Байдена "дольщикам-инвалидам", пока вопрос.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6517765.html
Метки: навальный, Россия, санкции, США, юмор
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