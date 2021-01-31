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Прогулка по самой обсуждаемой стройке недели: как Навальный дурачит хомяков

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Видеоподелку Навального о дворце в Геленджике полностью посмотрело всего три миллиона россиян. Понимаете, бред сифы из Кафтанчиково смогли выдержать лишь три миллиона человек. И это при том, что "дворец" является самой обсуждаемой стройкой в интернете. Такие данные предоставила компания Mediascope.

Остальные либо случайно встречали видео, либо оно открывалось автоматически при просмотре фильмов на YouTube (во время рекламы или в качестве рекомендаций). При этом официальная статистика YouTube говорит о том, что фильм якобы посмотрело сто три миллиона человек (понятно в чем дело - накрутка и таргетинг). Однако данные Mediascope и Русской службы BBC подтверждают, что ролик запустил всего двадцать один миллион человек, а до конца его посмотрело  только три миллиона пользователей.

И это при том, что ложь Навального сразу была разоблачена. В Сети мгновенно высмеяли кадры, которые шайка Навального заимствовала из библиотеки в Праге или герб Черногории (вместо российского двуглавого орла), который навальнисты налепили на несуществующих 3D воротах.

А вчера Mash опубликовал видео с прогулкой по самой обсуждаемой стройке интернета и попросил отозваться владельца этого великолепия. И он отозвался. Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром «дворца» в Геленджике, где сейчас идет активная стройка.
 

 «Все делается очень аккуратно, качественно и профессионально. Рассчитываю, что закончим строительство отеля через пару лет», - сказал бизнесмен.

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев уверен, что так называемое «расследование» про «дворец» является попыткой дестабилизировать обстановку в стране.

 «Так называемое «расследование», усиленно предлагавшееся к просмотру зарубежными соцсетями, оказалось банальной провокацией внешних сил против России», — отметил он.

 

 

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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 2109 1241
    Моль четыре минуты назад

      Там столько бабок впустую потратили, в итоге богатство России нефть и газ поменяли на тонны фантиков, которые обесценили дворцами с аквадискотекой и казино с *******.

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