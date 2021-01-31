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Фейкам и слежке от Facebook можно противопоставить лишь отечественные IT-продукты

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Глава крупнейшей IT-корпорации мира Apple Тим Кук выступил с неожиданной критикой американских соцсетей. По его словам, соцсети способствуют расколу общества, распространяя дезинформацию и собирая личные данные пользователей.

Заявление Тима Кука прозвучало на фоне его конфликта с главой Facebook Марком Цукербергом, который, в свою очередь, обвинил Apple в создании угрозы для индустрии IT-рекламы.

Дело в том, что обновление iOS 14 позволит пользователям отключать слежку за собой, которая якобы проводится с целью персонализации рекламных материалов. Цукерберг может не только потерять миллиарды долларов на рекламных контрактах, но и лишиться возможности отслеживать перемещения и действа пользователей.

Скандал между Куком и Цекербергом вывел проблему дезинформации в соцсетях и контроля за пользователями на новый уровень. Теперь руководству Facebook, Instagram, Twitter и YouTube так просто не отмахнуться, ведь с обвинениями в их адрес выступил их коллега, глава крупнейшей корпорации, знающий всю кухню IT-индустрии изнутри.

Впрочем, данную информацию ранее подтверждали и бывшие сотрудники Facebook. Райан Хартвиг заявил в интервью Project Veritas, что соцсеть вмешивается в выборы на глобальном уровне. С критикой Facebook и призывом прекратить распространять фейковую информацию выступила и известная певица Селена Гомес.   

В России американская соцсеть «прославилась» массовой блокировкой аккаунтов, навязывая в Рунете свою цензуру.

Похоже, что решить данную проблему путем увещеваний и переговоров с Facebook вряд ли удастся. Пришло время воспользоваться опытом Китая, который существенно ограничил возможности американских соцсетей и видеохостингов на свой территории, распространявших лживую информацию и пытавшихся цензурировать контент.    

Наилучшим выходом из данной ситуации была бы разработка, внедрение и развитие отечественных соцсетей, программ и приложений.  

 

Метки: apple, facebook, IT-индустрия, слежка, соцсети, фейки
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