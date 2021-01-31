Президент России Владимир Путин рекомендовал Государственной думе законодательном уровне запретить любое публичное отождествление роли Советского Союза и гитлеровской Германии во Второй мировой войне. Подготовить соответствующий законопроект Госдуме необходимо до 1-го июля текущего года.

Данное предложение связано с тем, что на протяжении нескольких последних лет политики некоторых стран, в частности – Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, а в последнее время – и Украины, активно тиражируют тезис о равной степени ответственности СССР и Германии в развязывании войны. Кроме того, «забыв» о преступлениях собственных «национальных героев», которые в большинстве своем являлись участниками и организаторами Холокоста, а также в составе национальных формирований СС были задействованы в карательных акциях против мирного населения, эти политики цинично рассказывают о том, что якобы «советская оккупация была ничем не лучше, и советские солдаты и офицеры совершили не меньше преступлений».

К примеру, в конце прошлого года такие обвинения прозвучали с трибуны ООН от постоянного представителя в организации Украины Сергея Кислицы. Ранее в этом же ключе высказывался президент Украины Владимир Зеленский. В Польше политиков, хоть раз не обвинивших Москву в «развязывании конфликтов», не осталось в принципе. Местные чиновники рассказывают всем, кто готов слушать, о «незавидной доле» своей страны, ставшей, якобы, «первой жертвой нацизма». Почему первой не называют Чехословакию, в разделе которой наравне с Германией поучаствовала сама Польша, или Австрию, аншлюс которой произошел за год до нападения Гитлера на Польшу – остается только предполагать. Очевидно, эти исторические факты не укладываются в политический курс этих стран, определяемый из-за океана.

От подобных политизированных трактовок российский лидер призывает сегодня защитить отечественную историю. Ряд оппозиционных СМИ и поддерживающих их прозападных НКО, которые существуют по принципу «критикуй власть в любой ситуации», уже бурно отреагировали на эту президентскую инициативу. Самыми распространенными комментариями стали «вздохи» о якобы «конце научной дискуссии» и «ущемлении свободы слова». Однако речь, на самом деле, о другом. Законопроект не ограничивает обсуждение любых фактов, он должен ввести ответственность лишь за популяризацию ничем не обоснованных лозунгов о «равной ответственности». В первую очередь потому, что на тех, кто их пропагандирует, не действуют никакие моральные законы. Это примерно как в доме убитого «развесить портреты убийцы и кричать о том, что виноваты оба» (по выражению поддержавшей предложение депутата Госдумы Елены Ямпольской).

Потому что нормальному человеку не надо пояснить различия между ролями в войне СССР и Германии в деталях. Германия была главной страной военного блока, который начал эту войну, вначале на дальнем Востоке, а потом в Европе, а СССР – центром сил, боровшихся с нацистским злом и в итоге победившим его. А детали, действительно, можно обсуждать в рамках научных дискуссий. Кстати, для тех, кто придерживается популярного в свое время мифа о том, что СССР сам планировал напасть на Германию, можно упомянуть одну малоизвестную деталь: незадолго до начала войны советское руководство приняло решение о строительстве третьего оборонительного рубежа по линии Юхнов — Вязьма — Ржев. Документы, подтверждающие это, даже находятся в открытом доступе в Интернете.