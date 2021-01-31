Австралийская газета «Сидней морнинг геральд» опубликовала статью о выступлении российского президента Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Напомним, это было первое за 12 лет выступление российского лидера в Давосе на фоне обострения отношений с Западом.

Журналисты издания отметили слова Путина о возможном конфликте «все против всех» и о проведенном им параллели между пандемией коронавируса и растущим экономическим неравенством и 1930-ми годами, когда неспособность преодолеть напряженность вылилась во Вторую мировую войну.

Читатели также оставили свои комментарии к выступлению Путина. «Я застал холодную войну и позвольте мне заметить всем критикам Путина, что сегодняшняя Россия — страна гораздо более стабильная и безопасная по сравнению с тогдашним СССР. Путин отличается от мировых лидеров тем, что говорит то, что думает», — написал Fishmonger.

«Думайте о Путине что хотите, но говорит он вполне по делу. Всяко разумнее, чем наговорил за все время этот рыжий балбес (Дональд Трамп)», — подчеркнул lets be frank.

Напоследок австралийцы признались, что Москва, в отличие от Сиднея, «не встает на колени» перед Вашингтоном.