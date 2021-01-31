Австралийцев впечатлила речь Путина в Давосе
Австралийская газета «Сидней морнинг геральд» опубликовала статью о выступлении российского президента Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Напомним, это было первое за 12 лет выступление российского лидера в Давосе на фоне обострения отношений с Западом.
Журналисты издания отметили слова Путина о возможном конфликте «все против всех» и о проведенном им параллели между пандемией коронавируса и растущим экономическим неравенством и 1930-ми годами, когда неспособность преодолеть напряженность вылилась во Вторую мировую войну.
Читатели также оставили свои комментарии к выступлению Путина. «Я застал холодную войну и позвольте мне заметить всем критикам Путина, что сегодняшняя Россия — страна гораздо более стабильная и безопасная по сравнению с тогдашним СССР. Путин отличается от мировых лидеров тем, что говорит то, что думает», — написал Fishmonger.
«Думайте о Путине что хотите, но говорит он вполне по делу. Всяко разумнее, чем наговорил за все время этот рыжий балбес (Дональд Трамп)», — подчеркнул lets be frank.
Напоследок австралийцы признались, что Москва, в отличие от Сиднея, «не встает на колени» перед Вашингтоном.
Да ты чё.
А зимбабвийцев впечатлила?
Что пишут в Зимбабве и Гондурасе?
Здается мну, что ТС скромно умолчал об истинном содержании статьи из австралийской газеты, зачастую обвиняемой в желтизне. Собственно, то о чем пишет автор во втором абзаце, лишь малая часть всей статьи, в чем может убедиться любой желающий по следующей ссылке. Автопереводчик работает довольно адекватно.
https://www.smh.com.au/world/europe/the-end-of-our-civilisation-putin-raises-prospect-of-global-conflict-20210127-p56xc7.html
Комментарии, кстати, вызывают улыбку:
“In terms of intellect, I prefer to listen to Putin anyday to Morrison”
“The smiling assassin, it’s like watching a python contemplating dinner, and you are dinner”
“Sounds like Putin is no different to politicians everywhere, who need to manufacture external threats to distract his citizens from the poor state of affairs at home.
If he is concerned with inequality a good place to start would be his own patch.”
Из вышеприведённой вами статьи:
….”Лидеры и министры иностранных дел со всего мира потребовали немедленного прекращения «политически мотивированного» задержания Навального, что вызвало волну протестов в минувшие выходные в России.
В среду британские депутаты призвали правительство сделать больше санкций в отношении российских чиновников, причастных к заговору с убийством.
Депутат от консерваторов сэр Роджер Гейл заявил Палате общин, что «нация, которая занимается государственными убийствами и сажает в тюрьму своих политических оппонентов и их сторонников», нарушает Европейскую конвенцию о правах человека и лишилась своего права быть членом Совета Европа…..
….Венди Мортон, парламентский секретарь по иностранным делам британского правительства, заявила парламенту, что “нормализации” отношений не будет, пока Россия дестабилизирует Великобританию и западных союзников.
Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность по поводу заключения в тюрьму Навального во время первого телефонного разговора между обоими лидерами во вторник……
Кстати, комментарии уже отключены- цензура работает!
А по заявлениям “озабоченных”, читается между строк, что все провокации ,начиная от МН 17, и заканчивая “отравлением и лечением” Навальнера в знаменитой ШАРИТЭ, направлены против России и имеют “долгоиграющую природу” геополитического характера.
Им не нравилась Российская монархическая империя, им не нравился СССР, им не нравится и сегодняшняя Россия.
“Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!”
А вот стане мы для них едой, уже зависит не от правильных слов, а от правильных действий.
Есть страны ,составляющие остриё нашей несовершенной цивилизации, поэтому важно то что там думают, а главное делают представители этих стран.
Нельзя насильно обучить обизяна думать и делать правильно, особенно если он этого не хочет, и не стремится к этому.
А ведь такая возможность у него есть!
Как пример- французскй археолог взяла маленькую девочку из племени индейцев в лесах Амазонки и воспитала её во Франции. Девочка стала полноценным членом общества и даже кажется получила научную степень в науке.
Главное это желание учиться и не упорствовать в своих ошибках.
Потому что осёл останется ослом, хоть ты его осыпь звездами…..