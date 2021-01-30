В Китае казнили долларового мультимиллионера
Новости смертной казни.
В Китае сегодня казнили Лая Сяоминя, одного из крупнейших коррупционеров в Китае за последние годы. Одних только взяток он получил на 279 млн. долларов. Смертный приговор по обвинению в коррупции, растрате и многоженстве ему вынесли в начале январе https://colonelcassad.livejournal.com/6452721.html (там же можете почитать подробности его дела), ну а 29 января возмездие окончательно настигло любителя красиво жить за государственный счет.
Китайские СМИ отмечают, что так будет с каждым, кто обкрадывает общество и государство, что отражает тезисы антикоррупционной кампании, которые в последние годы проводит Си Цзиньпин и руководство КПК. Практика показывает, что высокие партийные посты или огромные состояния, не спасают, если следствие доказывает вину по коррупционным обвинениям и приговоры там идут максимально жесткие.
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К чему этот материал от гражданина Рожина!
Типа, когда у нас станет как в Китае? Так в Московии уже как в Китае образца 1976 года. Надеюсь что в этом противостоянии победу одержат Русичи.