" ...Требовать объективного независимого расследования. Пожалуйста, по результатам независимого и объективного расследования, если факты не подтвердятся, пусть власть оправдают, а подлых клеветников погонят с позором, но сначала ведь — полноценное расследование? .. "Что-то я не понимаю: так у нас — у оппозиции — проблемы главные с властью или с теми, кто ее критикует?

Соответственно, мы в оппозиции — к власти? Или по отношению к тем, кто проделки власти разоблачает?

Вот, например, заподозрен президент. Заподозрен и обвинен публично. Фильм в сети посмотрели уже почти сто миллионов человек. Что ж, не мы первые и не мы последние. Например, в Южной Корее бывших президентов регулярно за коррупцию сажают — и ничего. Страна от того не рушится и обороноспособность не падает. И отнюдь не из-за поддержки США. Важнее, что ответственность властителей настигает, в стране порядок, а оттого и промышленность работает, и наука развивается.

Вот и наш президент заподозрен и публично обвинен — даже еще не уточняем, в чем. Главное: обоснованно или нет? Давайте разбираться. Но разбираться по фактам, изложенным в фильме, который, повторю, совершенно беспрецедентно посмотрели уже почти сто миллионов человек.

По логике, дело оппозиции — требовать публичного расследования?

Так?

Повторю: дело оппозиции — везде и всегда — требовать расследования по фактам любых публичных обвинений в адрес власти.

Тишина.

Это я, может быть, что-то не то сказал, что называется, спел с чужого голоса?

Так вы не поняли: я предложил не наказывать президента, толком еще не разобравшись, а требовать объективного независимого расследования. Пожалуйста, по результатам независимого и объективного расследования, если факты не подтвердятся, пусть власть оправдают, а подлых клеветников погонят с позором, но сначала ведь — полноценное расследование?

Или опять не то сказал?

Но как иначе?

А иначе — замечательная и даже заманчивая альтернатива: можно принципиально осудить тех, кто власть в чем-либо обвиняет.

Но дело ли это тех, кто называет себя оппозицией? Или для этого есть другие, по сути — адвокаты власти?

У адвокатов власти к тем, кто ее разоблачает, множество претензий, активно высказывавшихся по всем канал ТВ. Приведу лишь часть из них:

— да вообще не они (не этот фонд — «иностранный агент») фильм готовили, это все слив западных спецслужб;

— все клевета — нет вообще в природе того, что показано в подброшенном иностранными спецслужбами фильме;

— и принадлежит это, не существующее в природе, вовсе не президенту, а совсем другим (кому — не скажем);

— а даже если дворец и принадлежит президенту, где же еще ему жить? Пусть лучше президент во дворце, но мы с Крымом, чем президент в лачуге и мы без Крыма;

— бесполетная зона вокруг несуществующего объекта, не принадлежащего главе нашего государства, объявлена исключительно в целях защиты … погранзаставы;

— никаких ограничений для прохода плавсредств мимо несуществующего объекта, никому не принадлежащего, вообще нет;

— автора клеветнического фильма к нам коварно забросили враждебные иностранные силы (правда, после того, как наши родные органы объявили его в розыск);

— из возвращения разыскивавшегося нашими и подброшенного западными спецслужбами автора клеветнического фильма враги устроили опасное шоу. Пришлось даже самолет перенаправить в другой аэропорт. Этим поставили под угрозу систему международных авиаперевозок и жизни людей — пассажиров международного рейса;

— все это — с целью дестабилизировать ситуацию в России и десакрализовать главу государства, а, что самое страшное — дискредитировать Главнокомандующего!

Достаточно ли?

А убедительно ли? Ну, хоть сколько-нибудь?

Может быть, стоит добавить более весомых аргументов?

Например:

— это не президент, а враги, подброшенные нам из-за рубежа, организовали в стране полномасштабно оффшорную экономику, в которой даже госкорпорации работают в основном с оффшорами;

— они же — внешние враги и иностранные агенты — поставили между Роснефтью и федеральным бюджетом России некий «Роснефтегаз», в результате чего дивиденды, вроде как, на государственный пакет акций нефтяного гиганта, тем не менее, идут не в бюджет, а в «Роснефтегаз»…;

— те же враги-оппозиционеры, а вовсе не президент, заранее приняли требования ВТО, чем добили остатки российской промышленности, а затем и добили окончательно — втянули Россию в ВТО;

— и возраст выхода людей на пенсию в нашей стране поднял вовсе не президент, а эти — заброшенные к нам иностранными спецслужбами;

— трехсотлетнюю Российскую академию наук чуть не ликвидировал, а затем безжалостно «реорганизовал» — тоже не наш президент, а ненавистные ему оппозиционеры;

— и здравоохранение коммерциализировал и заодно «оптимизировал» (сократил количество врачей и коечный фонд, практически ликвидировал систему инфекционных стационаров) — вовсе не президент, а злокозненные неправильные оппозиционеры;

— наконец, лишил нас доступа к конституционному правосудию, окончательно добил остатки местного самоуправления и зафиксировал в Конституции свое право править почти вечно — тоже не нынешний президент, а эти — «дестабилизирующие»…

Ну что, так убедительнее?

Ничего не имею против президента, во всяком случае, когда он не делает ничего вредного и опасного для страны. Разрешите мне его даже процитировать — можно?

Цитирую: «Прошу понять меня правильно!». Это он так говорил, когда возраст выхода на пенсию повышал.

У меня таких ни планов, ни возможностей нет — понимать меня правильно для вас безопаснее.

Так вот, прошу понять меня правильно: вопрос, кто лучше — Путин или Навальный — меня будет очень интересовать. Но не сейчас. Потом — во время выборов президента, если эти двое выйдут вместе во второй тур. Притом, что для меня это вовсе не есть желанный сценарий — предпочел бы в качестве противника Путина во втором туре видеть единого кандидата от левых и национально-патриотических сил, с единой национально и социально ориентированной программой.

Тем не менее, если во втором туре вместе окажутся Путин и Навальный, то тогда я всерьез буду сравнивать, кто из них более или менее прозападный, чей вообще ставленник и что сделал для России или против нее. В ситуации же, когда один правит, причем не в первый раз, в целом, если не ошибаюсь, уже третий десяток лет, а второй — сидит в «Матросской тишине» (тоже не в первый раз), вопрос о втором у меня вообще не возникает.

Для меня актуальнее вопрос другой: нынешний, тот, что сейчас не в «Матросской тишине», а в Кремле (условном — будь то в подмосковном Ново-Огарево, в сочинском Бочаровом ручье или где-то еще) — злоупотребляет ли он своим должностным положением или же кристально чист?

Насколько я могу судить, именно этот вопрос, может быть, в не столь идеалистической формулировке, интересует значительную часть тех, кто посмотрел фильм. У некоторых из них, судя по «кричалкам», активно использовавшимся во время прошедших по всей стране «несогласованных» акций протеста, возникло подозрение, что наш президент, скажем аккуратно (в том числе, чтобы не подставлять издание), не исчерпывающе кристально честный джентльмен.

Имеют ли они право на такое сомнение?

Имеют ли основания?

И если адекватных ответов на поставленные вопросы нет, то имеют ли они право на мирный протест в связи с постигшим их разочарованием?

Можно в этом протесте не участвовать, если он не за нашего лидера, а за нам чуждого, если лозунги на нем не наши, а наших политических соперников, наконец, если «не время», вроде, «фальстарт», но как можно мирный протест против злоупотреблений власти не уважать?

Почему же тогда гневный голос, вроде как, оппозиции поднимается не против власти, не давшей исчерпывающе убедительные ответы на поставленные вопросы, но пресекающей право граждан на мирный протест, а против тех, кто власть критикует? Даже если разоблачители политически (с точки зрения вожделенного будущего устройства страны) совсем не наши единомышленники, тем не менее, время ли сейчас возвышать голос не против власти, но против ее критиков и разоблачителей?

При этом, понимаю, что далеко не по всем вопросам оппозиция может и должна быть единой и непременно против действий властей.

Например, по вопросу, нужно ли продлевать с США соглашения, ограничивающие гонку вооружений, особых разногласий между властью и оппозицией, у нас, в отличие от США, нет. Равно как у нас по этому вопросу, вроде, нет особых разногласий и внутри оппозиции.

Другой пример: отношение к нынешней пандемии Ковид-19, мерам, принимаемым властями и прививкам — здесь разногласий множество. Единственное, в чем, вроде, во всяком случае, в риторике, сходятся все — недопустимость принудительной вакцинации. Но в целом по этому кругу проблем линия размежевания проходит отнюдь не по партийно-политическим границам.

Но есть минимальный круг вопросов, по которым у оппозиции должно быть безусловно единое мнение. Можно ли власти элементарно обворовывать свой народ — в любой форме? Злоупотреблять своими полномочиями? Расходовать государственные ресурсы и средства, включая ресурсы госкорпораций, не на интенсивное научно-технологическое развитие или социальную политику, а на необъяснимую (допустим даже, что не известно, чью именно) роскошь? По этим-то вопросам — какие могут быть разногласия внутри оппозиции, если, конечно, это всерьез оппозиция?