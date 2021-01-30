Не говорите плохо о хохлах, они бывают разные
Василий Лановой называл себя хохлом и не видел в этом ничего обидного. Он с детства говорил на украинском языке. На заре артистической карьеры из-за этого даже возникли проблемы. «Мама со мной разговаривала только на мове. И когда я кончил "Щуку", Рубен Симонов мне сказал: "Вася, я вам год не буду давать никаких ролей, только массовку. У вас очень много украиноидов". Я пришел домой и сказал: "Мамо, дюже вас прошу, розмовляйте со мной тилько руськой мовой, бо в театре кажуть, что у мени из каждой дырки украиноиды выползають". Она встала и очень серьезно сказала: «Нехай привыкають!»
У Ланового – как почти у всех хохлов – был абсолютный слух. «Я могу второй концерт Рахманинова исполнить от начала до конца, притом на разные голоса, – гордился он. – Это чисто украинская привычка». Очень болезненно воспринял майдан на своей родине и все, что за ним последовало. Неоднократно поддерживал присоединение Крыма и жестко критиковал националистическую власть в Киеве. Признавался, что ему больно, когда он видит, что с собой позволил сделать украинский народ.
«Я не понимаю, почему молчит украинская интеллигенция?! – сокрушался он. – Они что, не замечают свастик и факельных шествий? Не видят убитых под бомбежками женщин, стариков, детей? Неужели они не понимают, что Америка, цинично используя украинский народ, решает свои задачи? Американцы да богатенькие олигархи, на чьи деньги созданы батальоны карателей, видя, как русские и украинцы убивают друг друга, потирают руки. Но зря они думают, что все у них получилось. Я верю, что вековые связи между нашими народами не уничтожить».
Воссоединение Крыма с Россией вспоминал с воодушевлением: «Люди приходили за кулисы, рыдали от счастья: "Мы вернулись! Домой!" Это было сравнимо только с 8 мая 1945 года, когда в полдвенадцатого объявили: "Пал Берлин!"».
Однажды народному артисту позвонили из Львова националисты, этот разговор забавно воспроизводил сам артист. Предупредив интервьюера из таблоида, что обсценную лексику он опускает. Спрашивают: "Василя Семеновича можно?" Говорю: "Я слухаю вас, хлопци". Они: "Што ж ты, хад, наробив…" И дальше пошли ругательства. Я говорю: "Хлопци, маете едину хвылыну?" – "Слухаем". – "Пийшлы в сраку и шоб я вас бильше ни чув, собаки!»
из блога vlad_dolohov
У Ланового – как почти у всех хохлов – был абсолютный слух. «Я могу второй концерт Рахманинова исполнить от начала до конца, притом на разные голоса, – гордился он. – Это чисто украинская привычка». Очень болезненно воспринял майдан на своей родине и все, что за ним последовало. Неоднократно поддерживал присоединение Крыма и жестко критиковал националистическую власть в Киеве. Признавался, что ему больно, когда он видит, что с собой позволил сделать украинский народ.
«Я не понимаю, почему молчит украинская интеллигенция?! – сокрушался он. – Они что, не замечают свастик и факельных шествий? Не видят убитых под бомбежками женщин, стариков, детей? Неужели они не понимают, что Америка, цинично используя украинский народ, решает свои задачи? Американцы да богатенькие олигархи, на чьи деньги созданы батальоны карателей, видя, как русские и украинцы убивают друг друга, потирают руки. Но зря они думают, что все у них получилось. Я верю, что вековые связи между нашими народами не уничтожить».
Воссоединение Крыма с Россией вспоминал с воодушевлением: «Люди приходили за кулисы, рыдали от счастья: "Мы вернулись! Домой!" Это было сравнимо только с 8 мая 1945 года, когда в полдвенадцатого объявили: "Пал Берлин!"».
Однажды народному артисту позвонили из Львова националисты, этот разговор забавно воспроизводил сам артист. Предупредив интервьюера из таблоида, что обсценную лексику он опускает. Спрашивают: "Василя Семеновича можно?" Говорю: "Я слухаю вас, хлопци". Они: "Што ж ты, хад, наробив…" И дальше пошли ругательства. Я говорю: "Хлопци, маете едину хвылыну?" – "Слухаем". – "Пийшлы в сраку и шоб я вас бильше ни чув, собаки!»
из блога vlad_dolohov
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