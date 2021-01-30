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Долой западным стереотипам — британский политолог выпустил книгу

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Западная идеологическая пропаганда так хорошо обрабатывает умы людей, что никто и не хочет верить в нечто иное. За них давно уже подумали и преподносят на блюдечке с голубой каемочкой. Вот почему на Западе все привыкли думать, что в России живут вечно пьяные дикари, при этом выгуливают медведей по улицам.

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Это мифы более ранние, еще со времен Советского союза. Сейчас же пропагандисты пытаются переписать историю Второй мировой войны, всячески принижая, а иногда и вовсе исключая роль советского народа в победе над фашизмом. Пропаганда нацелена на новое поколение, которое узнает о войне из интернета, из ангажированных изданий, псевдоисторических фильмов. Неудивительно, что русские на Западе и Европе воспринимаются как агрессоры и оккупанты. Взять, к примеру, тему Крыма. Если в России она давно уже закрыта и не обсуждается, то коллективный Запад активно мусолит ее, объявляя все новые и новые санкции. Это часть их пропаганды.

Принято считать, что главным пропагандистом и агитатором являются США. Однако главным рупором является Великобритания. Это от них Вашингтон заразился русофобией. Оказывается, есть среди британцев, у кого еще не съехала крыша от ненависти к России.

«Вставай Россия» — так называется книга британского политолога, редактора и издателя журнала Politics First Маркуса Пападопулоса. Книга разрушает западные стереотипы о России.

Имея ввиду американцев и британцев, автор книги пишет: «Они поймут, что конец СССР стал началом тяжелого периода для народа России, а также для всех других народов бывшего Советского Союза. Они поймут, что под руководством Владимира Путина Россия больше не является дряхлой страной, какой она была в 1990-х годах, и сегодня может заботиться о своих гражданах у себя дома и защищать свои интересы во всем мире».

 

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