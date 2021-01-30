Западная идеологическая пропаганда так хорошо обрабатывает умы людей, что никто и не хочет верить в нечто иное. За них давно уже подумали и преподносят на блюдечке с голубой каемочкой. Вот почему на Западе все привыкли думать, что в России живут вечно пьяные дикари, при этом выгуливают медведей по улицам.

Это мифы более ранние, еще со времен Советского союза. Сейчас же пропагандисты пытаются переписать историю Второй мировой войны, всячески принижая, а иногда и вовсе исключая роль советского народа в победе над фашизмом. Пропаганда нацелена на новое поколение, которое узнает о войне из интернета, из ангажированных изданий, псевдоисторических фильмов. Неудивительно, что русские на Западе и Европе воспринимаются как агрессоры и оккупанты. Взять, к примеру, тему Крыма. Если в России она давно уже закрыта и не обсуждается, то коллективный Запад активно мусолит ее, объявляя все новые и новые санкции. Это часть их пропаганды.

Принято считать, что главным пропагандистом и агитатором являются США. Однако главным рупором является Великобритания. Это от них Вашингтон заразился русофобией. Оказывается, есть среди британцев, у кого еще не съехала крыша от ненависти к России.

«Вставай Россия» — так называется книга британского политолога, редактора и издателя журнала Politics First Маркуса Пападопулоса. Книга разрушает западные стереотипы о России.

Имея ввиду американцев и британцев, автор книги пишет: «Они поймут, что конец СССР стал началом тяжелого периода для народа России, а также для всех других народов бывшего Советского Союза. Они поймут, что под руководством Владимира Путина Россия больше не является дряхлой страной, какой она была в 1990-х годах, и сегодня может заботиться о своих гражданах у себя дома и защищать свои интересы во всем мире».