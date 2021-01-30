

В сердце горы сооружался подземный зал высотой в 72 метра, где должны были расположиться ядерные реакторы для производства плутония.

Уникальный объект

После 8 с лишним лет напряжённой работы, в августе 1958 года комбинат вступил в строй. Кроме номера он получил название «горно-химический» и стал уникальным советским объектом. До 1964 года в скале сибирской горы разместилось 3 реактора. Самый новый из них дополнительно служил электрической и тепловой электростанцией для города-спутника комбината.

Вот так буднично выезжали со смены сотрудники



Реакторный зал окружал слой гранита в 200 м, что полностью защищало его от ядерного удара. Внутрь горы была проложена железная дорога, по которой туда ходили обычные электровозы с вокзала соседнего города. На расстоянии в 30 км поезд делал две остановки. Внутреннее оформление станций давало полное ощущение нахождения в метро.

Город для сотрудников

Специально для сотрудников сверхсекретного комбината в тайге с нуля построен великолепный город на 100 тысяч жителей. Он обнесён колючей проволокой.



Въезд осуществляется по пропускам. С 1956 года он известен в узких кругах как Красноярск-26. Спроектированный лучшими ленинградскими архитекторами, он был настоящим «раем» для советских жителей, который дополняло прекрасное снабжение и практически полное отсутствие преступности.

Дополнительно в городе заработало научно-производственное объединение прикладной механики, которое создавало большую часть советских спутников.

Новая жизнь

С 1994 года город получил собственное имя – Железногорск. Он и горно-химический комбинат являются закрытыми объектами и в наши дни, хотя производство оружейного плутония официально давно закрыто.

Предприятие было перепрофилировано на работу по трём высокотехнологичным проектам:

- хранение отработанного топлива с атомных реакторов;

- его переработка;

- производство нового оксидно-ядерного МОКС-топлива, используемого в реакторах на быстрых нейтронах.

Ещё в 2012 году ГХК на выставке "Инновации и развитие" вошёл в сотню лучших предприятий страны. Уникальный советский комбинат сохранил преемственность поколений и опыта, стал полигоном для «обкатывания» новых технологий в атомной промышленности.