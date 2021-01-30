Главная » Невероятное в мире

Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира

121 3


Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира.
Наконец то достойный кандидат для полностью скомпрометированной премии.

























Хотя постойте…

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6514153.html
Метки: blm, идиоты, нобелевская премия, постмодернизм, юмор
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Нобелевская премия — средство пиара „кого надо”
Война миров - 25. Стражи. Три цвета: Белый, Желтый, Черный.
Новости Украины и Новороссии 19 января 2019
Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 октября 2016
Из жизни холуёв Запада: Михаил Сергеевич Горбачев
Зарубежные клондайки России. Часть II
Борьба Хрущёва с Академией Наук
Новости Украины и Новороссии 05 сентября 2018
3 Комментария » Оставить комментарий
  • 10671 8367
    Павел два часа назад

      Она скомпроментировала себя ещё во времена, когда выдвигали Гитлера.

    • 13906 11574
      Айва два часа назад

        BLM придумали специально, чтобы белых расистов не мучила совесть.

        Кстати, про перевод этой аббревиатуры. Думаю, правильный вариант – “Дело чёрных жизней”, а не “Чёрные жизни важны”, как почему-то пишут у нас в СМИ.

        1
        1
      • 9467 3305
        krikunoleg час назад

          Ну поглядим, поглядим…
          Но зато как они происходящим в России озабочены…
          Их жечь будут, а они все о России, да о России…;))

        Оставить комментарий

        Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

        Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
        Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

        (Обязательно)

        Быстрый переход:

        Информация о сайте

        Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
        Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

        Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

        Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru