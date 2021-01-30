Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Она скомпроментировала себя ещё во времена, когда выдвигали Гитлера.
BLM придумали специально, чтобы белых расистов не мучила совесть.
Кстати, про перевод этой аббревиатуры. Думаю, правильный вариант – “Дело чёрных жизней”, а не “Чёрные жизни важны”, как почему-то пишут у нас в СМИ.
Ну поглядим, поглядим…
Но зато как они происходящим в России озабочены…
Их жечь будут, а они все о России, да о России…;))