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Результаты борьбы с бедностью

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РАСПОЛАГАЕМЫЙ ДОХОД НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ КИТАЯ В 2020 ГОДУ ВЫРОС ВДВОЕ ОТ УРОВНЯ 2010 ГОДА

В 2020 году располагаемый доход на душу населения в Китае составил 32 189 юаней /около 4 961 долл. США/, что более чем вдвое превышает уровень 2010 года. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные сегодня Государственным статистическим управлением КНР.
В реальном выражении рост данного показателя в годовом исчислении составил 2,1 проц за вычетом ценовых факторов, сообщила представитель управления Фан Сяодань.

По ее словам, за последние 10 лет совокупный рост реальных располагаемых денежных доходов на душу населения в стране составил 100,8 проц.

На 18-м Всекитайском съезде КПК в 2012 году Китай поставил цель удвоить доход на душу населения в городах и сельских районах к 2020 году от уровня 2010 года, что является ключевым компонентом построения среднезажиточного общества.
Китай добился исторического успеха в полном построении общества средней зажиточности и решающей победы в борьбе с бедностью, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с новогодним обращением.

Почти 100 млн сельских жителей, находившихся за чертой бедности по ныне действующему в Китае критерию, избавились от бедности за последние 8 лет, сказал Си Цзиньпин, добавив, что ярлык “бедный” был снят со всех 832 бедствовавших уездов.
Он также заверил, что страна продолжит писать великолепную картину возрождения села и идти к цели всеобщего процветания.

https://vk.com/wall-156278021_14024?z=photo-156278021_457242621%2Falbum-156278021_00%2Frev – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6513775.html
Метки: бедность, Китай, экономика
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