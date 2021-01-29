Несовершенноумным быть опасно

В декабре 2011 года известный устроитель массовых беспорядков публично назвал пошедших за ним баранами. Конечно, зря. Многие идущие на митинги считают их дело благородным. Не подозревая, что главная цель организаторов — власть и все деньги страны.

Ради такого никого не жаль. Можно бросить на росгвардейцев детей. Последних, кто ещё не спрашивает открытым текстом: а что их уголовный вождь предлагает? Банде, строящей живой щит из школьников, открытым текстом напоминаю: вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия — серьёзная уголовная статья. Не зря те, кто призывал учинить беспорядки, потом на полном серьёзе уверяли: мы, мол, не знали, что придут дети. А почему тогда в детском Интернете работали?

Львиная доля рекламы предстоящего якобы гулянья размещена в китайской социальной сети «Тик-Ток», чьё наполнение ориентировано в основном на школьников, а система отбора для показа — на их психологию.

Открытым текстом сообщаю: по стране вышло на улицы тысяч двадцать. В Москве, судя по фото с крыш и камер наблюдения, — от четырёх до пяти тысяч. Хотя уважаемое когда-то информационное агентство Рейтер сообщило сперва про десять тысяч, а потом и про сорок. Но среди вышедших были обученные боевики. Они нападали на полицию, лили на неё перцовый аэрозоль…

Власть ответила адекватно и чётко. Выявили каждого. Системе распознавания маски не мешают. Теперь погромщики поедут соседями к своему кумиру. Срок от трёх до пяти, а при нападении на полицейских — восемь.

Думаете, хоть одному из них фонд борьбы за коррупцию поможет? Или ведущая CNN наденет майку с их лицами? Даже не вспомнят! Кстати, всех задержанных несовершеннолетних в тот же день передали родителям. Открытым текстом желаю им штрафов посерьёзнее! Чтобы сами думали да детей учили. А боевикам и подстрекателям — даже если есть среди них дураки — закон писан. Осталось его исполнить. А не устраивать пятоколонные трюки с двумя условными сроками подряд да зарубежными курортами при подписке о невыезде. Говорите: у Кремля башен много? Вот и надо с безбашенной башней разобраться, раз уж её попустительство до погромов доводит.

Русское большинство граждан Украины выморят коронавирусом

Англосаксы умеют воевать упорно. Чаще всего — до последнего солдата союзников. И знают, как довести это пушечное мясо до состояния, когда ему проще погибнуть на войне, чем помирать вроде бы мирно.

Соединённые Государства Америки умело вбивают Украину в отчаяние.

Информационное агентство «Блумберг» опубликовало статью «Вакцина от COVID-19 — теперь оружие в смертельном конфликте Украины с Россией» с подзаголовком «Украина ещё не начала прививочную программу, тогда как восточные регионы, союзные Москве, близки к получению уколов».

В статье открытым текстом сказано: правительство Украины не может ничего дать 42 миллионам граждан, поскольку заказанные вакцины либо не утверждены, либо не поступили. Правда, на Украине ещё до переворота было меньше сорока миллионов граждан даже вместе с Крымом и Донбассом, а сейчас, по косвенным данным, вроде потребления хлеба, и двадцати пяти миллионов не наберётся. Но главное верно: в Крыму, как и в остальной Российской Федерации, прививают уже массово, да и в неоккупированную Украиной часть Донбасса завозят нашу вакцину — кстати, по уже известной статистике, лучшую в мире.

Сайт посольства СГА в Киеве открытым текстом запретил Украине покупать эту вакцину. Правда, глава оппозиционной платформы «За жизнь» взял у нас лицензию на производство вакцины в Харькове. Но укровласть тянет с разрешением применять её: мол, третий этап испытаний ещё не пройден.

Открытым текстом сообщаю: третий этап по правилам мирного времени ещё ни одна вакцина в мире не прошла. Но на случай эпидемий разработан ускоренный порядок, и по нему испытаны уже две наших вакцины, а третья пойдёт в массовое применение месяца через полтора.

Открытым текстом полагаю: на Украине их не разрешат. Хотя доступ к другим вакцинам Украина получит в лучшем случае через пару лет.

Открытым текстом объясняю: некоторые ключевые ценности русской и англосаксонской цивилизаций противоположны. Поэтому англосаксам ненавистен любой русский, не желающий стать антирусским. В том числе и русское большинство граждан Украины. Вот как опасно отдавать независимость чужому дяде!