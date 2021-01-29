Главная » История, Мировоззрение

“Не должно быть никакой пощады”

65 0


Черновик письма Христиана Раковского "Не должно быть никакой пощады"
Написано 21 августа 1936-го года.









РГАСПИ Ф.17, Оп.171, Д.234 Л.76-79

http://istmat.info/node/63946 – цинк

В целом, часть письма Раковский всячески пытается дистанцироваться от Троцкого и Ко, а потом всячески расхваливает сталинскую политику. Очевидно, что прочитав сообщение Прокуратуры СССР от 15 августа, Раковский понял, что с учетом его биографии, у НКВД к нему возникнет немало вопросов.
Впрочем, Раковскому это не сильно помогло. Через несколько месяцев после написания этого письма Раковский был арестован, но на открытых процессах он был одним из немногих главных обвиняемых, кто избежал расстрела – Раковский получил 20 лет.
Тем не менее, в  1941 году его расстреляли в лесу под Орлом по распоряжению Лаврентия Павловича Берия за пораженческую агитацию, антисоветскую деятельность и подготовку побега с целью ведения антигосударственной деятельности.
При Хрущеве Раковского не реабилитировали. Но в 1988 году при Горбачеве Раковский был реабилитирован.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6512972.html
Метки: 1936, архивы, бухарин, документы, Зиновьев, история, нквд, репрессии, ссср, сталин, троцкий
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Анатолий Луначарский: «Мёртвая история не заслуживает никакой пощады»
Почему татаро-монгольского ига быть не могло ?
Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 декабря 2015
Взгляд в будущее
Новости Украины и Новороссии 14 января 2017
Владимир Жданов 100 лет назад - высказывания народного трезвенника Челышова
Социализм ересей. Р.И.Шафаревич "Социализм как явление мировой истории"
Самопрограммирование-2: Прощение - Характер

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru