Главная » Новости Украины и Новороссии

Называл Киевскую Русь Россией

55 0


Главный книжный инквизитор, начальник отдела по контролю за распространением книг Гостелерадио Сергий Олийнык сообщил, что книгу видного американского историка и писателя, выпускника Кембриджа Джона Хейвуда «Люди Севера. История викингов» запретили в Украине.
"Автор трактует историю Киевской Руси с позиции политически ангажированной современной российской историографии. Например, Киевскую Русь называет Россией, а киевских князей – российскими", – заявил чиновник.
Джон Хейвуд – автор книг "Новый атлас мировой истории", "Атлас истории викингов", "Великие миграции".


https://www.facebook.com/eduard.dolinsky – цинк

Очевидно, что этот историк агент ФСБ.
Вместо неправильных американских авторов, закупят правильных авторов.
Например в украинские библиотеки для детей от 5 лет на 660 тыс. гривен закупят книжку про принцесс-лесбиянок. Решение о закупке принято бывшим премьером Гройсманом.



https://ukraina.ru/news/20210127/1030371696.html – цинк

Кстати, почему на Украине еще не ввели квоты на чернокожих лесбиянок в органах власти и системе образования? Нет ли тут расово-гендерной дискриминации?


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6512652.html
Метки: дети, идиоты, книги, Россия, Украина, юмор
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
„Киевская Русь” - очередной церковный миф
Саша Корпанюк: Малороссия VS Киевская Русь. Или Европа?
КАК КИЕВСКУЮ РУСЬ ПРЕВРАТИЛИ В УКРАИНУ, А ПОТОМ В «АНТИРОССИЮ»
Была ли Киевская Русь (2016)
Кто вы, рудокопы России?
Русь до крещения
Истории от Олеся Бузины: Докиевская Русь от Рюрика до Ярослава.
Дневниковые записи А.Мозгового

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru